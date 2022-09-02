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不畏黨紀處分！鍾東錦登記參選縣長　盼苗栗成觀光科技大縣

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣議會議長鍾東錦參選苗栗縣長，2日上午在徐耀昌和陳超明的老婆陪同下完成登記，現場除了縣內士農工商各團體的領導人力挺，還有副議長李文斌等10多名縣議員同僚到場支持，展現地方整合的實力。面對登記後可能的黨紀處分，鍾東錦說會坦然面對，並將提出黨內申訴、黨外訴訟的方式來因應。

▲▼苗栗縣議長鍾東錦，2日上午在縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與副議長李文斌等10多位議員陪同下，完成參選縣長登記。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣議長鍾東錦，2日上午在縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與副議長李文斌等10多位議員陪同下，完成參選縣長登記。（圖／記者蔡文淵翻攝）

鍾東錦上午10時許在數百名支持者的簇擁下，前往苗栗縣政府文化觀光局中正堂，登記參選苗栗縣長，還請到2位神秘人物，分別是徐耀昌縣長夫人蔡麗卿與陳超明立委夫人吳麗利。

蔡麗卿表示，雖然天空飄著細雨，但代表著前途是光明的，因為「遇水則發」，雖然徐耀昌縣長公務在身無法來到現場，但相信他即使面臨可能被國民黨黨紀處分，仍然一定會全力支持鍾東錦，傳承縣政發展，還鍾東錦一個公道。

蔡麗卿指出：「我們都愛國民黨，如果國民黨不要我們是他們的損失，民主制度就是少數服從多數。」蔡麗卿話鋒一轉，強調徐耀昌8年前接任縣長時，縣庫真的是空空如也，她不忍心看到苗栗縣重蹈覆轍，暗指謝福弘就是一個「魁儡」，而那背後個人就是導致苗栗財政困境的始作俑者，因此呼籲鄉親，支持認真、實在、肯做事的鍾東錦。

鍾東錦指出，從110年舉辦100場公投說明會、今年走訪18鄉鎮市祈福傾聽之旅，收納來自各界、各族群的建議，詳細規劃「2022年苗栗縣政願景白皮書」，未來10年將以「觀光科技大縣」為主軸，全面提升苗栗縣經濟動能與生活環境品質，將苗栗打造成為一個宜居、宜遊、宜業的觀光科技新都心。

鍾東錦表示，一路走來始終如一，自己做過的事、說過話的話，一定公開透明向鄉親報告、一定信守承諾對鄉親負責，不會像其他對手，只敢用影射、抹黑甚至誣陷的方式，用潑髒水、說謊話打選戰，鍾東錦強調，距離投票日還有80多天，他將秉持「講實話」、「提政見」、「端牛肉」的原則，延續苗栗縣長徐耀昌的政策，真誠地和鄉親分享快樂、慢活的苗栗願景。

▲▼苗栗縣議長鍾東錦，2日上午在縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與副議長李文斌等10多位議員陪同下，完成參選縣長登記。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣議長鍾東錦，2日上午在縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與副議長李文斌等10多位議員陪同下，完成參選縣長登記。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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