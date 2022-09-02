中秋烤肉食材懶人包！網購TOP3大公開　高CP值海陸澎湃組賣最好

▲中秋節三天連假將至，預估烤肉需求將會持續延燒。（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

中秋三天連假即將到來，不少民眾今年準備烤起來，把去年沒烤的肉一次補回來，不想採買食材大包小包扛回家的話，網購平台推出各種烤肉食材懶人包，主打CP值爆棚直送到家，其中10種食材以上選擇的海陸澎派組合很受歡迎，可以一次滿足味蕾最吸引消費者；另外，上網也能買到乾杯、胡同燒肉、碳佐麻里三大燒肉名店的多款燒肉組合，在家輕鬆享受名店美味。

東森購物網觀察，近期中秋買氣漸升，目前烤肉組銷售較去年同期成長超過30%，雖然今年受到疫情等各種因素影響，原物料皆大幅上漲，但平台盡量和廠商協調凍漲或微幅上漲，讓消費者更易入手，因此買氣與去年相比反而相對提升，除了價格吸引，疫情趨緩也是讓消費者採買意願提升的因素之一。

在消費金額方面，東森購物網發現，去年採購平均客單價約落在1000～1100元，今年則是1200～1300元，荷包支出變多的主要原因與消費者多購買已搭配好的烤肉組有關，間接帶動整體客單價略有提升，例如「中秋盛宴無敵豪華海陸10件獨家烤肉組」、「漢克嚴選中秋嚴選 紐西蘭ps米其林星級中秋KO烤肉組」、「華得水產 豪華人氣烤肉6件組（2-4人份）」，是站上熱賣TOP 3組合。

▲千元有找的「中秋盛宴無敵豪華海陸10件獨家烤肉組」，在東森購物網上熱賣。（圖／翻攝自東森購物網）

受生鮮市場價格上漲影響，今年烤肉組合整體價格也跟著漲，為因應抗漲，生活市集推出「烤肉食材! 高CP值」及「烤肉食材任意選」專區，並以1000～2000元價格區間的烤肉組為主推，而近兩周烤肉組合銷售對比前兩周成長4倍，顯見買氣湧現，也發現10種食材選擇以上的澎派海陸組合最受歡迎，熱銷TOP3分別為「欣明生鮮 中秋烤肉必敗燒烤15款任選組」、「鮮綠生活 奢豪五星級海陸雙猛烤肉12件組」、「極鮮配 獨家花好月圓涮嘴烤肉串組」。

生活市集表示，針對中秋朋友、家庭聚會需求，消費者多選擇10～15人份、價格以10人份1200～1400元組合為主，其中「極鮮配的花好月圓」以肉串組合為主，搭配關東煮及日式麻糬團子串，綜合型組合也是熱門選購。另外，整體烤肉食材包含組合型、醬料及其他生鮮肉類食材，近兩週對比前兩週成長12%，單一食材以「大成食品 黃金脆皮雞腿排」、「美國厚切霜降嫩肩牛排」、「超厚挪威薄鹽厚片鯖魚」為熱賣TOP3，除了烤肉，也能作為日常餐點。

中秋烤肉攻懶人商機，PChome 24h購物在今年首推一次包含沙朗、紐約客、板腱燒烤片、骰子牛、和牛霜降、松板豬共10款的「豪華燒烤牛排/肉片10包組」，多種口感一次滿足；還有新鮮直送「【華得水產】明星魚牛龍蝦干貝烤肉10件組」，免出門就能享受大海的甘甜；另外也推薦日本燒肉名店的「敘敘苑頂級燒肉醬」，在家就能烤出懷念的日本燒肉滋味；以及使用愛爾蘭威士忌的「萬家香燒肉醬禮盒-威士忌燒肉醬&味噌辣醬」，讓烤肉來點不一樣的風味。

▲PChome 24h購物推出烤肉食材懶人包。（圖／PChome 24h購物提供）

樂天市場祭出「烤肉必備專區」，從澎湃的多人派對組合到專為小家庭打造的小資套餐，可針對個人喜好與需求選購之外，因今年魷魚、香魚、秋刀魚等熱門烤肉食材價格上漲，特別推薦多款高CP值海鮮組合，「中秋豪華海鮮箱」精選干貝、白蝦、九孔等8款頂級海鮮食材，適合約8～10人享用；「頂級鮮美海味組」有日本生食級干貝搭配超大尺寸、口感緊實的草蝦，以及肉質柔軟帶堅韌的軟絲，2人吃恰恰好；「海陸燒烤8件超值組合」可一次品嘗海鮮或肉品，也可以選擇雙拼組合，店家更贈送骰子牛與鯖魚片，僅限量30組，約6～8人可一同享用。

蝦皮購物網羅大成食品、上野物產、大將生鮮等超過10家生鮮名店，推出最低1元銅板價，即日起至9/10再針對乾杯集團、胡同燒肉、碳佐麻里全台3大知名燒烤餐廳的多款燒肉組合，限時3折起，例如老乾杯經典必購的A5日本和牛奢華燒肉組，限時瘋搶價只要1,499元；胡同經典小資烤肉組集結人氣精選肉品與海鮮，限量價999元；嚴選台灣本土肉品的碳佐麻里台灣豬夯肉禮盒1,888元，中秋在家也能享用頂級食材。