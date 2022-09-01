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吃過才算香菜控！　香菜香腸讓中秋更銷魂！

圖說：黑橋牌經典原味香腸是閤家烤肉必備食材。（黑橋牌提供）頂級台灣黑豬肉 鹽麴、醬香、照燒多重風味

▲ 黑橋牌中秋限定香菜香腸，香菜控絕不能錯過。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

即將進入中秋佳節，與親朋好友們相聚BBQ時的烤肉組合，你準備好了嗎？香腸霸主黑橋牌，推出各種風味香腸及調理肉品，一直都是中秋節的熱門購買商品，且每年都會推出新口味，令人驚豔。

黑橋牌特別以高成本且口感較佳的頂級台灣黑豬製成多種不同口味調理肉品，更有雞肉調理肉品，再加上黑橋牌經典香腸及特別創新推出的香菜香腸，閤家團聚烤肉時，一起歡樂BBQ，大口吃肉好過癮！

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以黑豬肉為食材的調理肉品，共有：鹽麴、醬香、照燒、石板烤肉等不同風味可選擇。鹽麴與醬香採用黑豬里肌部位，吃來較為厚實，照燒則為梅花部分，吃來軟嫩、肥瘦適中，還有以黑豬五花肉為部位的石板烤肉，吃來層次分明，口感香而不膩！

除了豬肉，黑橋牌也推出了美式檸檬雞腿排，去骨的雞腿排，吃來帶有酸辣風味，口感彈嫩多汁，推薦給喜歡重口味者嚐鮮。

圖說：黑橋牌經典原味香腸是閤家烤肉必備食材。（黑橋牌提供）頂級台灣黑豬肉 鹽麴、醬香、照燒多重風味

今年黑橋牌於中秋限定推出「香菜香腸」，嚴選彰化北斗在地生產且檢驗合格的香菜，製成香菜末，並與黑橋牌香腸，灌製成香菜香腸，晉身成中秋最具話題性的烤肉必備品。香腸經過烘烤後，香菜獨特香氣加上香腸烘烤香氣，令人銷魂，黑橋牌也提供了「隱藏版」吃法，只要在烤好的香菜香腸上，撒上些許新鮮香菜、花生粉，美味程度好吃到令人難忘！美味的香菜香腸外盒，以亮眼的銀箔紙製成，盒上還印有「香菜友善標章」，令人忍不住多看一眼，討喜的外型，用來送禮最是適合。

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