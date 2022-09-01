不滿加薪協商！台鐵2工會串聯連署翻案　「由第一線民主決定」

▲台鐵勞資爭議再掀波瀾，讓節日疏運面臨挑戰。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵拋明(112)年元旦起員工增加2千元留才津貼，台鐵企業工會同意取消中秋等節日不出勤，不過不少基層難接受，企業工會南部地方分會發起連署要求工會翻案，應由全體1.6萬員工投票。台鐵產業工會今也與台鐵企業工會宜蘭分會聯手發動第二波連署，要求鐵路未來由第一線基層民主決定。兩波連署也讓中秋疏運添變數。

台鐵預計113年1月掛牌公司，勞資針對公司化子法協商多次觸礁，台鐵企業工會繼動員五一勞動節不出勤停駛後，再發起中秋、國慶和選舉日依法休假，日前勞資達成4共識，其中包括建立關行車運轉和安全的人員運輸安全津貼(全體員工每月增2000元津貼)，112年1月1日起實施，台鐵企業工會同意配合疏運，不過僅加2千津貼讓讓不少基層員工炸鍋，認為無法接受。

台鐵企業工會南部地方分會先發難，本週發起連署，連署內容指台鐵企業工會111年8月2日召開第二次臨時理監事會議決議通過接受資方之協商條件，應予以撤銷，並交由全體1萬6千名會員投票，過半數同意下，工會始可接受資方協商條件；若資方未同意工會訴求條件，應持續罷工相關程序。相關連署預計9月回收。

台鐵產業工會今也宣布聯手台鐵企業工會宜蘭分會也發動另一波連署，強調「協商應公開透明，路員未來交由基層決定」。

▲台鐵產工與台鐵企業工會宜蘭分會發起連署。（圖／產工提供）

台鐵產業工會表示，台鐵調薪協商方案確立後，在第一線的工作現場流失的不只是員工對鐵路局、企業工會的信任、更體現在離開鐵路工作的人數上，8月24日為止釋出的留才方案中，看到了高階主管的調薪，部分關鍵職種的調薪，但現在不僅資訊不明，更未有明確白紙黑字的保障，以過往政府跳票的經驗，基層路員都人心惶惶。

台鐵產業工會強調，為了讓第一線基層的心聲能夠展現，由基層發起了一份問卷調查，讓未來還要在鐵路工作10年、20年的夥伴能夠有安全、留得住人才的工作環境，台鐵產工與台鐵企業工會宜蘭分會共同發起連署，目前也正邀請其他發起夥伴加入，讓鐵路的未來交由第一線工作的基層民主決定。