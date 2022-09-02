更新也沒用！IG爆「鎖帳號災情」一片白　她崩潰：裡面都回憶

▲IG帳號不見讓一票人超崩潰。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

IG爆出「被鎖」災情！有女網友日前打開IG，發現不僅顯示不出帳號、變成一片空白，還跳出通知「為了保護社群安全，我們會限制用戶在Instagram採取某些動作的頻率」，讓她超崩潰，「移除頭像、更新哀居、改密碼都試過了，救救我！」沒想到，底下也有不少人回報遇到一樣的情況，紛紛留言求解。

這位女網友在Dcard發文，「IG一直出現這個 快瘋掉」，只見她打開IG，背景是一片空白，跳出的通知要她「Try Again Later」，內容則是「為了保護社群安全，我們會限制用戶在Instagram採取某些動作的頻率。如果你認為處置有誤，請告訴我們。」

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原PO表示，她遇到這個狀況時，一開始還能看限時動態，就想說試試登出後再登入，沒想到變更慘，「想問有人有成功解決的嗎？上網查說是移除頭像、更新哀居、改密碼」，但她都試過了卻根本沒用，無助直呼「救救我！」

▲原PO哀號帳號裡有超多回憶。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到，貼文底下也有許多苦主哀號，「我也是，什麼方法都試了，都沒用」、「我今天也突然被鎖」、「我之前也是這樣，結果帳號直接回不來，那個帳號記錄了6-7年的回憶」、「我也是！我要瘋了……裡面有超多回憶，拜託IG趕快恢復吧！各位大神知道有什麼方法可以恢復的話……請求幫助！」

就有過來人現身，「我之前也會這樣，但放了幾個小時就恢復了，有可能系統誤判妳是機器人，建議先不使用IG」、「之前也有出現過，2、3天不要開IG（完全不要點喔），再上去看就恢復正常了」、「可以先使用網頁版喔！我前幾天剛被鎖，我是隔天下午就好了」、「好像也可以試試用自己的網路，不要用wifi（我之前在國外是這樣～」

還有人提醒，「試試看把自介的網址刪除掉，尤其是linktree，我之前就是這樣才解決的」、「刪掉看粉絲量的APP，用了會被鎖」、「應該是使用了followers那類的APP，建議刪除！我還有用IG帳號跟FB帳號綁定，讓系統判定我不是機器人之類的。」