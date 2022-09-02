黃珊珊叫陣來辯論別怯戰　陳時中：都勾選願意辯論，可以啦

記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰升溫，其中又以台北市長選戰最受關注。在確立「三腳督」態勢後，前副市長黃珊珊下戰帖喊話對手一起來針對市政願景做辯論，盼藉此讓政策「越辯越明」；市長柯文哲出來幫腔，質疑陳時中、蔣萬安等人怯戰。對此，陳時中2日回應，「我的話，就在我們去登記參選的時候都勾選願意辯論，可以啦」。

「不敢辯論的候選人，對的起選民嗎？」黃珊珊2日上午在臉書表示，昨天她簽了三立電視台的電視辯論意願書，同時民視與華視都表示，希望能舉辦電視辯論會，「我當然立刻表示同意」。

黃珊珊直言，只有直接辯論，才不用每天隔空喊話、互相抹黑，讓本該認真探討的市政議題淪於口水。但看來我的對手們，不僅沒有意願上辯論台，竟然還怕被修理，真的挺奇怪的，如果對自己有自信，何必怯戰？

「我覺得很可惜，要參選首都市長的人，竟然不願意交代未來願景與規劃， 也不願接受辯論的檢驗，那市民為何要投票給你？」黃珊珊說，操作棄保、煽動藍綠，逼迫選民含淚投票，除了這些政治操作，藍綠候選人拿不出一點真本事，只想繼續打模糊與泥巴戰，這只會讓民主向下沈淪。



▲民進黨台北市長候選人陳時中出席台北3C電腦電玩電器空調影音展。（圖／記者陳家豪攝）

