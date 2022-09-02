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強颱軒嵐諾攪局！苑裡鬼門關夜市漂浮傘提前拆除　民眾大嘆可惜

▲▼ 強颱來襲，苑裡鬼夜市今年爆紅的馬卡龍傘海9月1日拆了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲ 強颱來襲，苑裡鬼夜市今年爆紅的馬卡龍傘海9月1日拆了。（圖／苑裡鎮公所提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡今年鬼門關夜市的新亮點「馬卡龍漂浮傘」和「冰條燈」等裝置，原本預計開放到中秋節，因強颱軒嵐諾進逼，因防颱需要，避免造成附近住戶損害並傷及路過民眾，鎮公所已經提前在9月1日拆除。

苑裡鎮長劉秋東表示，今年「鬼門關夜市」的傘光廊道大受民眾的喜愛，夜市活動結束後，原本呼應民眾反映至中秋節過後才拆除，但根據中央氣象局長—鄭明典指出，11號強颱「軒嵐諾」合併另一個熱帶性低氣壓雲層持續增強，且直言「不是常有現象」，故決定防範未然，提早進行拆除作業，以免造成附近住戶之損害並傷及路過民眾，鎮長也請各位好朋友諒解，期待明年再相會。

苑裡市場每逢農曆7月29日舉辦普度、吸引大批攤販進駐的年度限定「鬼門關大夜市」，今年特別在苑裡火車站前設置增添節慶氣氛的裝置藝術，夜市結束後仍然成為網美拍照的熱點，原本預計開放至中秋節，可惜強颱來攪局，鎮公所只好提前拆除，讓不少人感到可惜。

▲▼ 強颱來襲，苑裡鬼夜市今年爆紅的馬卡龍傘海9月1日拆了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼ 強颱來襲，苑裡鬼夜市今年爆紅的馬卡龍傘海9月1日拆了。（圖／記者蔡文淵翻攝

▲▼ 強颱來襲，苑裡鬼夜市今年爆紅的馬卡龍傘海9月1日拆了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼強颱攪局，苑裡馬卡龍傘海提前拆了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲強颱攪局，苑裡馬卡龍傘海提前拆了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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