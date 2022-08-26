「鬼門關夜市」來了！今擺攤9小時、封5條路　網等好久：還不吃爆

▲苑裡鬼門關夜市曾被形容是台版「神隱少女」。（圖／天際空中攝影許庭彰提供）

網搜小組／劉維榛報導

今（26）晚上11點鬼門關，台南府城普濟殿「威靈王」池府千歲王爺警示，屬兔、屬豬的民眾今晚9點後，盡量不要在外逗留。不過有網友卻滿心期待，一年只有一次的苑裡「鬼門關夜市」，去年因疫情停辦，當地人則興奮狂喊「今天一定要逛滿6個小時！」

每逢農曆7月29日「鬼門關」前，苗栗縣苑裡鎮市場都會舉行普渡儀式，入夜後大批攤商進駐，就像是一年一度的「鬼門關夜市」，尤其夜火通明的壯觀景象，曾被形容是台版「神隱少女」夜市。

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前（2020）年造訪夜市人數估計超過6000人以上，不料去年因疫情喊卡，而今年重新回歸擺攤，引發一票吃貨飢腸轆轆狂喊，「我一定要逛滿6個小時，一直逛一直買，一直吃一直喝」、「逛完夜市後可順回阿公家過夜」、「小孩要帶好，那邊人多到爆」、「封街從下午2點至晚上11點，應該在下午4點開始慢慢有人潮了」、「以前逛街不用帶口罩，感覺真好」。

當地人也熱心提醒，若外地民眾要來逛夜市，「雖然火車站北邊有停車場，如果一定要開車，可以停火車站後路邊，走路過地下道上來，右邊就是火車站前，整條路都是攤位；或者停客庄國小附近，走路過去（若不住苑裡也可以考慮搭火車）」。

對此，苑裡市場委員會也提醒，為公路、天下路、大同路、忠勇街及信義路等部分路段道路使用，每路段已請警員協助交通管制，如造成不便敬請見諒，管制時間為下午2點至晚上11點」。



▲鬼門關夜市從下午2點就開始擺攤。（圖／翻攝苑裡大小事）

本站報導，苑裡鎮長劉秋東說，去年因為疫情停辦普渡，今年「鬼門關夜市」在8月26日晚間熱鬧登場，市場管委會已經申請路權封街辦普渡，鎮公所也把往年設置在苑裡體育場周邊的裝置藝術，移置到火車站前廣場和夜市路段的為公路上，為今年的「鬼門關夜市」增加藝術元素，漂浮雨傘、冰條燈等裝置將近完成，民眾可以輕鬆逛夜市，還可以感受到濃濃的節慶氣氛，也讓好兄弟在陽間最後假期逛完熱鬧夜市後返回陰間。

當地耆老說，苑裡鎮市區普渡、夜市活動已由來已久，早期是在地市場商家、攤販，每逢農曆7月底前辦理一場普渡、祭拜「好兄弟」，夜晚還有戲班表演，近幾年因網路宣傳，知名度更是上漲，外縣市遊客慕名前來，也吸引更多攤商進駐，為公路自苑裡火車站前延伸到世界路口，整晚燈火通明、人聲鼎沸，逐漸發展成為農曆7月苑裡地方特色的活動。

▼鎮公所在苑裡火車站和夜市路段增設燈海、雨傘海增添藝術元素。（圖／記者蔡文淵翻攝）

