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強颱軒嵐諾「1狀況」可能發陸警！　龜速北上2地區大雨最有感

軒嵐諾颱風警報將發布，週末影響最大外出留意安全 受到軒嵐諾颱風外圍環流影響，昨天在迎風面地區陸陸續續已經有下雨的狀況發生，同時在不少地方也開始出現明顯的強陣風，尤其是在台灣海峽這一側的西半部沿海，在台灣海峽地形作用的加持下，很多地方都出現了7-8 級的陣風，梧棲的陣風更是一度高達10級，雖然颱風距離台灣還很遠，但是它寬廣的環流已經對台灣造成了不小的影響。 預估今天(2日)白天這段期間，軒嵐諾颱風將緩慢開始往西北到偏北方向移動，大致朝向日本石垣島跟宮古島之間的海域前進，颱風的暴風圈邊緣也將逐漸逼近台灣近海，氣象局有可能在今天上半天針對台灣東部、東北部、北部等海面陸續發布今年第1個海上颱風警報，同時也將是有歷史紀錄以來最晚發布的當年首個颱風警報，至於未來是否會發布陸上颱風警報? 目前其實也不排除這種可能性，只要颱風北上的過程中路徑再稍微偏西一點點，暴風圈邊緣就有機會掠過台灣東北角一帶，也就有可能要發布陸上颱風警報，但是還未確定，有待後續觀察。 不論颱風警報發布的狀況為何，今天(2日)一直到週日(4日)這段期間各地的天氣都會受到影響，預估降雨最明顯的地方會落在北部、東北部地區，尤其是山區，可能會有日雨量達到豪雨或大豪雨等級的累積雨量發生，平地也會有大雨或豪雨等級的累積雨量出現，其次是中部山區，也可能會有局部豪雨的機會，其他地方的降雨量預期會在大雨等級左右，如果颱風未來越靠近台灣一點，降雨的情況也會更多一些。風力部分則是各地沿海的陣風都會很明顯，尤其是中北部、東北部沿海一帶，持續有機會出現8-10級的強陣風，比較靠近內陸的區域也是會有一陣一陣的強風現象，提醒大家外出的時候要小心自身安全，山區以及危險的區域暫時不要前往，有任何活動安排也建議調整或取消比較妥當。 這個颱風的影響要持續到週日(4日)，最快可能也要到週日的下半天才會逐漸離開台灣附近海域，颱風警報有解除的機會，風雨的狀況也才會逐漸趨緩下來，但是真正要完全擺脫這個颱風的影響可能要等到下週一(5日)。目前來看這個颱風離開後並不會有西南氣流，反而是北方大陸高壓有機會往南延伸，為台灣帶來東北風的環境，迎風面地區仍有較高的降雨機率，中南部地區也持續會有午後雷雨發生的情況，可能會是有些初秋味道的天氣型態，並且有可能會延續到中秋節連續假期這段期間，但是時間尚早，變化仍大，有待後續觀察。 以上氣象由天氣風險／吳聖宇 提供

天氣風險 WeatherRisk 發佈於 2022年9月1日 星期四

記者黃翊婷／綜合報導

強颱軒嵐諾來勢洶洶，中央氣象局表示，最快預計會在2日上午8點30分發布海上警報。天氣風險公司分析師吳聖宇表示，軒嵐諾2日白天將緩慢開始往西北到偏北方向移動，暴風圈邊緣也將逐漸逼近台灣近海，氣象局將在上午8點30分發布海警，至於未來是否會發布陸上颱風警報，目前不排除這種可能性，只要颱風北上的過程中路徑再稍微偏西一點點，暴風圈邊緣就有機會掠過台灣東北角一帶，也就有可能發布陸警。

軒嵐諾颱風（圖／翻攝自Facebook／天氣風險WeatherRisk）

▲軒嵐諾的路徑若再偏西，有可能會發布陸警。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險WeatherRisk）

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吳聖宇指出，受到颱風外圍環流影響昨日迎風面地區陸續已有下雨的狀況發生，同時在不少地方也開始出現明顯的強陣風，尤其是在台灣海峽這一側的西半部沿海，在台灣海峽地形作用的加持下，很多地方都出現7至8級的陣風，梧棲的陣風更是一度高達10級，雖然颱風距離台灣還很遠，但是它寬廣的環流已經對台灣造成不小的影響。

吳聖宇提到，預計2日白天軒嵐諾將緩慢開始往西北到偏北方向移動，大致朝日本石垣島跟宮古島之間的海域前進，暴風圈邊緣也將逐漸逼近台灣近海，氣象局有可能在2日上半天針對台灣東部、東北部、北部等海面陸續發布今年第1個海上颱風警報，這同時也是有歷史紀錄以來，最晚發布的當年首個颱風警報；至於未來是否會發布陸警，目前不排除這種可能性，因為只要颱風北上的過程中路徑再稍微偏西一點點，暴風圈邊緣就有機會掠過台灣東北角一帶，也就有可能發布陸警，但是現在還無法確定，一切仍有待後續觀察。

軒嵐諾各地風雨時程表。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲軒嵐諾來襲，全台各地風雨時程表。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

吳聖宇表示，不論颱風警報發布狀況如何，今日至週日（2日至4日）全台各地的天氣都會受到影響，預估降雨最明顯的地方會落在北部、東北部地區，尤其是山區，可能會有日雨量達到豪雨或大豪雨等級的累積雨量發生，平地也會有大雨或豪雨等級的累積雨量出現；其次則是中部山區，可能會有局部豪雨的機會，其他地方的降雨量預期會在大雨等級左右，如果颱風未來更靠近台灣，降雨的情況也會更多一些。

風力的部分，吳聖宇說，各地沿海的陣風都會很明顯，尤其是中北部、東北部沿海一帶，持續有機會出現8至10級的強陣風，比較靠近內陸的區域也會有一陣一陣的強風現象，請民眾暫時不要前往山區以及危險的區域，有任何活動安排也請調整或取消比較妥當。

至於颱風什麼時候遠離台灣，吳聖宇分析，軒嵐諾的影響要持續到週日，最快可能也要到週日的下半天才會逐漸離開台灣附近海域，颱風警報才有解除的機會，風雨的狀況也會逐漸趨緩下來，但是，要真正完全擺脫這個颱風的影響可能要等到下週一（5日）；而且颱風離開之後不會有西南氣流，反而是北方大陸高壓有機會往南延伸，為台灣帶來東北風的環境，迎風面地區仍有較高的降雨機率，中南部地區也會持續出現午後雷雨，可能會是有些初秋味道的天氣型態，並且有可能會延續到中秋節連續假期，不過目前時間尚早，天氣狀況變化仍大，是否會影響到中秋節，還有待後續觀察。

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