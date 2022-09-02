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分齡精華水扭轉逆局　破解適齡保養關鍵字「煥膚、緊緻、撫紋」

克蘭詩分齡精華水（圖／業者提供）

▲25+、35+、45+的肌齡膚況截然不同，所需的保養元素也不一樣。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

隨著時間流逝肌膚無可避免會經歷老化現象，但為什麼有人明明年紀相同，看起來就是比較年輕？總說25歲是青春的分水嶺，年輕時養成的保養習慣，是為了延續飽滿緊實的年輕膚質，最好是讓肌齡大大小於年齡！當然，隨著生活和壓力的變化，肌膚需求也會跟著變，25+、35+、45+的肌齡膚況截然不同，所需的保養元素也不一樣，許多女生總是哀嚎保養不給力，原因就是沒有視需求做到適齡保養，找出當下最需要改善的狀況以及需要的保養成分！

克蘭詩分齡精華水（圖／業者提供）

▲為了因應不同肌齡所需的保養成分，克蘭詩特別推出分齡精華水。

堆疊瓶瓶罐罐，已經過時！針對面臨的肌膚問題精準應對，才是提高保養效率的核心關鍵！克蘭詩分齡精華水正是因應不同肌齡最在意的肌膚痛點，量身訂製設計，達到年輕、飽水、透亮一瓶三效的前導精華。先利用全新配方長短鏈玻尿酸、有機紅蔘、與紅藻，幫肌膚做到水分管理、層層保濕，大幅提升活力並且細緻煥膚，為肌膚奠定完美基礎，再針對不同肌齡，以不同抗老成分賦予肌膚無瑕平滑、水亮彈力、豐潤緊緻，人人都能得到量身打造的抗老新對策！

25+高效淨膚抗初老

克蘭詩分齡精華水（圖／業者提供）

▲專為年輕肌齡訂製的克蘭詩少女熬夜水，能淨膚細緻毛孔且由內而外煥活肌膚，預防肌膚老化改善暗沉，讓青春的臉龐更亮眼。

用力揮灑生活、瘋狂玩樂，夜唱、加班趕報告絕對不能少，但生活、戀愛、工作績效拿滿分，氣色卻卡關不及格！沒把握肌膚修復組織的黃金夜間，長時間熬夜變得乾燥暗沉，加上皮脂分泌旺，粉刺、痘痘成了臉上的「常客」，毛孔粗大也不可避免，這些專屬25+年輕肌齡的問題，克蘭詩少女熬夜水來替你解決！含有繡線菊與紫絨草萃取物，能淨膚細緻毛孔且由內而外煥活肌膚，預防肌膚老化改善暗沉，讓青春的臉龐更亮眼。少女熬夜水官網了解更多

35+煥活肌底有感緊緻

克蘭詩分齡精華水（圖／業者提供）

▲克蘭詩女神彈簧水能深入肌底喚回皮膚彈性與緊緻度，讓皮膚飽滿水潤有光澤，重拾彈力美肌。

你的生活也像兩頭燃燒的蠟燭嗎？為了理想，塞滿工作與交際，在家庭與工作中忙碌穿梭，日夜堆疊的壓力與環境中強烈紫外線，會影響到肌膚防禦力，尤其是會導致炎性衰老，讓肌膚容易變得特別乾燥且逐漸失去紅潤光采、彈性與緊實度，老態細紋趁虛而入。專為35+肌齡設計的克蘭詩女神彈簧水，最適合超級忙碌但又想抓住年輕的精緻女人。能一次層層補足肌膚所需水分，還有紅蔘、紅藻提升肌膚透亮度，搭配雙核心抗老成分有機蓋裂果與有機袋鼠花精萃，能深入肌底喚回皮膚彈性與緊緻度，讓皮膚飽滿水潤有光澤，重拾彈力美肌。

克蘭詩分齡精華水（圖／業者提供）

▲搭配克蘭詩黃金雙激萃(右)加強使用，穩定膚況同時讓膚質細嫩透亮。

面對多重壓力，肌膚當然容易鬧脾氣！克蘭詩黃金雙激萃絕對是穩定膚況的忠實好幫手。獨特水+油雙重質地親膚力100%，秒吸收、超保濕，加上21種高能活性質萃，讓肌膚高EQ、好脾氣，還細嫩透亮、光彩滿滿。和女神彈簧水1+1聯手搭配，保養雙效更加倍，穩定守住細嫩透亮女神肌。
女神彈簧水官網了解更多

45+潤澤撫紋歲月不留

克蘭詩分齡精華水（圖／業者提供）

▲克蘭詩美魔塑顏水，有助於豐潤肌膚、平滑膚色，並改善細紋和皺紋的外觀，讓皮膚更為緊緻。

追求智慧與知性成長，時時保有一份從容，致力於讓自己美得不留痕跡，是時光所淬煉的成熟之美，卻不能免俗的伴隨著些許考驗。忙碌生活的歷練人生階段的壓力堆疊，讓眉頭和法令的皺紋毫不客氣地竄出，鬆弛問題也偷偷上身，是45+熟齡肌膚的最大課題。克蘭詩美魔塑顏水，利用四胜肽與哈倫加那葉聯手出擊，挽救青春輪廓線！豐潤肌膚、平滑膚色，改善細紋和皺紋的外觀，讓皮膚更為緊緻，擁有如A醇般抗老效果的植萃配方，果然名不虛傳。美魔塑顏水官網了解更多

補足肌膚所需，找到最亮眼的自己
不同人生階段有專屬的美好，帶來不同的生活體驗與領悟，人人都該盡情享受著這份專屬的美好，逐步成長，而其中不該改變的是對生命的熱情，以及自我珍愛的態度！選擇對自己好的事物，豐富這僅此一回的人生。克蘭詩分齡精華水，針對不同肌齡訂製，不僅是滿足每個階段的肌膚所需，更是陪伴妳每段人生歷程的最佳戰友。加上穩膚超有感的黃金雙激萃，讓妳不畏懼時間帶來的改變，而是乘著時間、超越時間，在自信步伐中找到最亮眼的自己。

克蘭詩分齡精華水領取試用

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關鍵字：

克蘭詩分齡精華水煥膚緊緻撫紋肌膚保養

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