總統與高中生面對面論壇　9／3鎖定ETtoday線上直播

活動小組／綜合報導

▲《今周刊》於9／3（六）將舉行第七屆【總統與高中生面對面論壇】，鎖定ETtoday新聞雲網站、ETtoday新聞雲FB線上同步直播。（圖／活動小組）

《今周刊》於9／3（六）將舉行第七屆【總統與高中生面對面論壇】，備受全國高中職師生熱烈迴響，並已成為學生們每年最期待的重要活動！鎖定本周六ETtoday新聞雲線上同步直播，看見國家未來主人翁們的嶄新觀點，讓你免費在家線上看總統與高中生們跨世代對談！

今年的論壇主題訂為「未來公民行動+」，2022年為青年世代民主參與的重要里程碑。立法院啟動修憲，公民權行使年齡下修至18歲，意即年輕新世代皆能參與公共事務，用自己的公民權，發揮影響力，決定自己的未來。

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《今周刊》鼓勵國家未來主人翁勇於發聲，連續7年為全國高中生打造專屬舞台「總統與高中生面對面論壇」，說出自己對社會議題、國家政策的獨到主張，翻轉社會對於青少年的既定印象，用行動力與實踐力，自信證明：「成為未來公民，我準備好了！」

ETtoday新聞雲網站、ETtoday新聞雲Facebook將於本周六（9／3 ）同步線上直播總統與高中生對談，另外活動也將現場抽出事前於官網募集全國各高中職生想對總統的的提問，並由總統親自回覆，敬請準時鎖定千萬別錯過！

