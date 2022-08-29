「護濕辣嬌」是假的！尻槍露屁股狂賺斗內　官方認證都被騙了

▲台南1所養護機構女工作人員自稱「護理師」，竟對男住民「打手槍」，台南市社會局等單位調查屬實依法究責。（圖／翻攝自網路平台，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市1所養護機構傳有女員工，利用休假或上班之際，在交友平台開直播賺外快，為拿到會員贊助禮物，對養護機構內的男住民「打手槍」，台南市社會局據報立即指派稽查員前往查核，並與衛生局、警察局啟動聯合調查程序，經調查案情屬實，惟涉案人非護理師，除依法開罰，並報請檢察官指揮偵辦。

台南市1處養護機構發生工作人員發生不當對待老人案件，社會局經調查後已依法開罰該機構並公告其名稱與負責人姓名，目前全案已進入司法調查程序，並由檢察官指揮偵辦。

社會局指出，案發當天即指派稽查人員前往機構稽查，並啟動衛生局、家庭暴力暨性侵害防治中心及警察局聯合調查程序，以釐清行為人身分及事發經過。本案經查報導中影片之行為人對住民有涉嫌性騷擾、性侵害或猥褻等不當對待行為，經查確為機構內之工作人員，但並非護理人員。

社會局針對該機構因未能善盡督導管理員工依職權履行職責，致相關不當對待老人事件發生，對住民猥褻等不當行為之重大情事足已影響服務對象身心健康，已逕依老人福利法第48條第1項第3款規定裁處新台幣6萬元罰緩，並公告其名稱與負責人姓名及限期於文到1個月內完成改善，並於14日內提出改善計畫。

社會局除已指派社工人員針對受害長者提供相關保護服務及身心治療等關懷支持服務外，並已令該機構針對相關涉案工作人員暫時停止職務及接受相關調查，以保障住民之人身安全及受照顧權益。社會局強調，市府絕不容許機構住民權益受到傷害，若機構工作人員對於住民有不當對待情事，市府絕對追查到底，並依法規進行處罰，以確保機構住民最佳利益。社會局並將針對該機構加強抽查，強力督促輔導機構改善，以保障長者受照顧權益。

據了解，該老人養護機構有女工作人員自稱「護理師」，以暱稱「護濕辣嬌」利用休假或上班之際，在交友平台開直播賺外快，為吸引會員點播聊天，不僅言語極盡情色，還會自慰撩會員心緒，甚至為拿到會員贊助禮物，對養護機構內的男住民「打手槍」，吸引不少會員點播觀看，卻也引發爭議，有會員認為不尊重住民而爆料，而讓此事曝光。不過相關平台上女主的暱稱已改成「慾罷不能」，另部分平台照片也換了。

如今台南市社會局查出該女員工並非護理師，而是機構內女員工，網友都被騙了，除連累服務的養護機構外，自己也涉犯妨害風化等罪嫌，目前涉及刑案部分另由檢警調查偵辦中。