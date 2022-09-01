TPOC／母雞不靈光？蔣萬安登記不帶小雞　藍北市議員聲量慘輸綠

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

台北市長參選人陳時中、黃珊珊於31日登記參選完畢，蔣萬安則在今天早上前往台北市選委會登記。特別的是，蔣萬安登記時並未邀請同黨小雞一起同台，和陳時中、黃珊珊參選時，所有議員參選人都到場的情況形成強烈對比，且根據數據顯示，蔣萬安登記參選聲量慘淪墊底，「放生小雞」策略反而傷到自己。

根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫監測，自8月29日登記參選首日起至今，國民黨台北市議員參選人缺乏蔣萬安母雞拉抬，聲量僅16151則，而民進黨議員參選人與陳時中合體同框、聯合造勢，聲量超過國民黨，總計20039則，藍營參選人數雖較綠營多，聲量卻慘輸將近20%。

而國民黨歷年來選舉最為注重組織動員，但近日傳出基層對於「母雞」的行程，竟都是一問三不知。有里長表示，選舉熱度很重要，小雞沒有母雞行程可以跟，母雞沒有小雞在旁造勢，國民黨被挖牆腳的消息傳得沸沸揚揚，「黨中央、參選人卻好像不擔心，聲量人氣拉不起來，一點都沒有想要勝選的企圖心，對於今年的選戰策略，實在難以理解。」

對此，蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫表示，大部份活動都是透過黨部系統，或者地方主任去進行聯繫通知，其實行程確認委員會出席後，第一時間都會去分享資訊，「剩下80幾天的選戰，必然會有更多地方的活動，勢必要調整加強與基層通知聯繫的狀況。」

TPOC台灣議題研究中心分析，登記參選無疑是政黨聯合造勢、吸引媒體曝光的好時機，蔣萬安獨攬鎂光燈，對現任議員的影響姑且不論，但新人參選人急需曝光，不免讓他們心灰意冷，只能自求多福。

而根據數據監測，本週台北市長參選人三人與登記有關的聲量分別為陳時中69%、黃珊珊19%、蔣萬安12%，對此，TPOC台灣議題研究中心指出，蔣萬安「放生小雞」的選戰策略，無法塑造藍營團結形象，最終恐怕也會傷到自己。

