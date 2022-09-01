見一面險噴40萬！男輕信女網友匯錢投資　行員私下攔截先報警

▲台中一男子和女網友才見一面，就要匯款40萬元，還好被及時擋下。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

詐騙手法推陳出新，以往網路詐騙集團都躲藏著不願見人，透過話術取信被害人，如今進階了，詐欺犯改採視訊聊天，讓被害人看得到人，才會安心匯款，並當場教導如何投資操作，台中市52歲莊姓男子才看到女網友一面，馬上就到銀行匯出40萬元，行員查覺受款帳戶有異，仍然先受理匯款，但沒有把錢匯出，然後再通知警方和莊男回來，由員警去勸說後，再退款給莊男。

台中市警三分局健康派出所警員鄭宗聖、林俐伶獲報，有名莊姓男子要匯款40萬元，行員關心用途時，莊男宣稱要借錢給朋友，但機警的行員發現受款帳戶金流異常，懷疑可能遭到詐騙，表面上讓他填妥匯款單，等他離去後，並未把錢匯出去，等莊男離開後，再請他回銀行，同時也請警方到場處理。

莊男這才吐露實情，自己是透過友人介紹，今年6月底加入Line投資群組，其中1名女網友邀請他加入會員，女網友為取信莊男，還利用視訊現身說法，教導投資法門，讓莊男看得到本人，女網友還提醒，匯款時要謊稱是借錢給朋友，否則會被行員阻擋。

警方說，莊男和女網友只見過一次面，就深信不已，要匯40萬元，代價未免太昂貴，呼籲民眾面對自己財物，小心為要，一旦款項匯出去後馬上就會被轉出，辛苦積蓄頓時血本無歸，莊男得知被詐騙後，立即辦理退匯，並感謝員警和行員幫忙。