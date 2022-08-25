Line群組見「穩賺不賠」心動了　桃園男奔銀行匯10萬及時喊卡

▲巫姓男子聽信投資股票穩賺不賠，前往金融機構滙款。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市45歲巫姓男子透過Line群組看到網友張貼投資股票相關訊息，巫男被穩賺不賠的字眼誘惑，24日聽從指示前往銀行欲匯款新台幣10萬元到對方指定帳戶，所幸機警的行員察覺異狀，即時通報警方到場勸說，以真實案例勸阻讓巫男識破詐騙手法，打消滙款。

▲▼在行員和警方以案例勸導，才讓巫男認清遭詐騙。（圖／大園警分局提供）

大園分局大園派出所於昨日10時許接獲轄內銀行通報，指稱有一名巫姓男子欲臨櫃匯款10萬元，但行員詢問他匯款原因及受款人是誰，巫男僅說投資股票生意，對於投資標的及受款人身分均不了解，疑似遭到詐騙，請警方到場協助關心。

大園派出所巡佐陳建台、警員魏銘彥、林怡涓獲報前往了解，巫男向警方表示，他在Line群組看到網友張貼投資股票訊息，且表示保證獲利、穩賺不賠，但無法以個人名義進行股票買賣，必須以特定機構名義才能投資，若要投資則須將資金匯入該機構帳戶，由專人進行操作。

員警聽聞後馬上識破此為常見的假投資真騙財的詐騙手法，並拿出實際的新聞案例向巫男勸說，巫男才驚覺自己是遭到詐騙，感謝警方及行員的熱心，幫他守住辛苦存下的積蓄。