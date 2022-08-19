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台中女1周兩度匯660萬投資　被阻怒罵警：我甘願被騙可不可以

▲▼台中一名女子1周內兩度要匯660萬元，被阻擋後怒罵警察「我甘願被騙可不可以」。（圖／警方提供，下同）

▲台中一名女子1周內兩度要匯660萬元，被阻擋後怒罵警察「我甘願被騙可不可以」。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市64歲高姓女子沉浸在詐騙集團編織的淘金美夢，先是要匯300萬元供稱投資飲料店，被警方和行員阻止後，1周後再度前往，這次要匯360萬元，名義是購屋，警方花了1個半小時解釋，不料高女竟氣得狂飆，「明明不是詐騙，你們憑什麼說是？」「我知道你們是好心，已經告知了，我還是要匯」，「我甘願被詐騙可不可以」，直到警方佐證對方帳戶是警示帳戶，高女才甘心放棄，不過，這也讓警方和行員有著很大的無力感。

▲▼台中一名女子1周內兩度要匯660萬元，被阻擋後怒罵警察「我甘願被騙可不可以」。（圖／警方提供，下同）

台中市警三分局立德派出所員警黃若媙、謝昀霖，日前接獲銀行通報有女子疑似遭詐，到場得知高姓女子自稱欲投資飲料店，要匯出300萬元，但是對於飲料店的位置、負責人名字等資訊一問三不知，仍然執意要砸大錢。

高女匯款受阻，回嗆「你不要管了」、「那錢是我的耶」、「那明明不是詐騙，你們憑什麼說是詐騙」、「我知道你們是好心，已經做到告知的義務了，我還是要匯」、「我沒權力支配我的錢嗎」、「別人都匯得進去，我為什麼不行」、「凍結？那是你在講，你怎麼知道被凍結？」。

員警見她對詐騙集團的話術深信不疑，搜尋相關新聞，以實際案例苦口婆心強力勸阻1小時後，好不容易才讓她打消匯款念頭。

沒想到才過一個禮拜，立德派出所警員許添福、鄭裕憲再次接獲銀行通報有民眾疑似遭詐，到場後發現又是高姓女子，這次她還加碼60萬元，要匯出360萬元「購屋」，然而受款戶卻是工程行及私人帳戶，怎麼看都不合常理。

警方懷疑高女遇上假交友或假投資，但她堅決不肯透漏認識對方的過程，在追求淘金美夢的路上屢屢受阻，也讓高女對員警及行員相當不諒解。

高女再嗆「你不要問那麼多」、「你們的關心我已經收到了」、「被騙是你們在講」、「你們要耽誤我的事情的話，你們怎麼補償我」、「我甘願被詐騙可不可以，錢是我的」。

員警第二次的勸阻花了1個半小時，高女仍毫不退讓，直到查證出對方的私人帳戶已被通報為涉嫌詐欺的警示帳戶，這才讓高女啞口無言放棄匯款。

警方和行員前後2次共花2個半小時，雖然成功阻詐高女匯出660萬元，卻也感到深深的無力感。

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