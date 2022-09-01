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軒嵐諾逼近「白沙灣海浪狂撲」畫面曝光！一票人卻悠哉玩水

▲▼ 。（圖／翻攝白沙灣即時影像YouYube）

▲海浪狂撲來，民眾卻浸在水中觀海。（圖／翻攝白沙灣即時影像YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

強颱「軒嵐諾」號稱今年最強風王，明天至周末（2至4日）最靠近台灣，目前它外圍環流威力強大，台中傳出路樹倒塌與吹垮13樓鷹架等意外。而白沙灣海邊也捲起猛烈浪花，卻有網友發現仍有民眾在跑去玩水、看海，引發熱議。

一名網友昨（8月31日）就在PTT驚呼，颱風準備要來了，而他查看YouTube白沙灣的即時影像畫面，發現少人在海灘玩水，「這樣沒問題嗎？看起來浪頗大？」

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過了一天，《ETtoday新聞雲》記者發現，上午海邊空蕩蕩，並沒有民眾去玩海，怎料到了下午3點多，白沙灣出現有少許人潮，有的站在竹籬上觀海，有的則跑到少灘上玩水，甚至有的坐上砂子上，下半身浸在水中，不禁讓人看得捏把冷汗。

▲▼ 。（圖／翻攝白沙灣即時影像YouYube）

▲▼ 。（圖／翻攝白沙灣即時影像YouYube）

▲白沙灣出現人潮觀海。（圖／翻攝白沙灣即時影像YouTube）

隨著「軒嵐諾」逼近強風狂吹，稍早台中后里區內東路、后科路以及三豐路三段發現路樹倒塌，已緊急排除並未造成事故。另台中消防表示，下午15時大雅區學府路上有民眾報案指稱，路樹斷一半，擔心民眾受傷，目前已由相關單位處理中。

而強風意外不只一樁，台中清水區港都一路一處13層樓建築工地，疑似因為風大導致鷹架倒落，造成一名37歲賴姓水泥預拌車司機腳部擦傷，另名50歲王姓工人左腳大拇指骨折。

氣象局預報員趙竑也表示，目前預計最快明早（2日）發布軒嵐諾的海上颱風警報，明天開始風雨就會明顯增強；氣象局今日已經針對台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖強風特報，提醒容易有9至10級強陣風。

至於有無機會放颱風假？《台灣颱風論壇｜天氣特急》臉書粉專指出，明日到週日颱風離台灣最近，颱風將從台灣東部海面北上，發布海上警報機率很高，至於距離陸地的距離，還需觀察近兩日滯留結果而定，若沒有發布陸上警報，就不會放颱風假。

▼軒嵐諾風雨時程全攻略。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲軒嵐諾風雨時程全攻略。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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