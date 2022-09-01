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兩名20多歲女「發病7天亡」！死因猛爆性心肌炎、腦下垂體中風

▲▼8/31中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增36例新冠死亡個案，當中最年輕為2名20多歲女性，值得注意的是，她們都打滿三劑疫苗，沒有慢性病史，卻在發病後7天死亡。其中1人死因為新冠肺炎併敗血性休克及血小板低下，還有腦下垂體中風合併腦內出血；另1人則是新冠病毒感染引起猛爆性心肌炎，死因為心肌炎併休克以及新冠肺炎。

指揮中心今（1）日公布國內新增33875例本土個案，另新增243例境外移入，確診個案中增36例死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案當中最年輕僅20多歲，都是女性，打三劑疫苗，無慢性病史。

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其中一人從8月22日出現頭暈，畏寒、噁心、頭痛，23日發燒且快篩陽性，服用一般藥物症狀一度好轉，27日再度發燒，有嗜睡、意識改變，當天到急診收治住院，體溫40.1度，抽血檢查有血小板低下，頭部電腦斷層有腦下垂體中風合併腦內出血，經積極治療仍不幸於28日過世。

羅一鈞表示，該案死因是新冠肺炎併敗血性休克及血小板低下，另也有腦下垂體中風合併出血；新冠和中風兩者可能是分開兩件事，而她出現嗜睡、意識改變症狀可能是因為腦下垂體中風。

另一名則是8月21日出現噁心、嘔吐、冒冷汗、全身無力、咳嗽等症狀，到急診抽血檢查有心肌酵素升高，當天收治住院，入院後出現心因性休克，心臟收縮力弱，疑似心肌炎，檢查新冠PCR陽性確診，Ct值18。

羅一鈞指出，該案後續給予瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物治療，經過積極治療仍病況惡化，不幸於8/27過世，死因為心肌炎併休克以及新冠肺炎；可能是新冠病毒感染引起猛爆性心肌炎。

今天另新增通報154例中重症，當中118例中症，36例重症。其中一例特殊重症為兒童MIS-C，個案為9歲女童，有先天性疾病，沒有接種疫苗，6月2日確診新冠，8月10日起發燒、紅眼、食慾活力下降，18日到急診，X光顯示肺炎，住院接受治療。住院後出現皮疹、結膜炎、草莓舌，腹痛、嘔吐等症狀，經過抽血檢查診斷MIS-C，給予免疫球蛋白治療後病況好轉，25日已經出院。

▲▼9/1本土中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

▲9/1本土中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

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