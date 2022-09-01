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臉書、IG未來可能收費？Meta成立新部門專門研究「付費功能」

▲臉書，Meta。（圖／路透）

▲臉書未來可能要付費使用。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

如果有一天，社群網站需要付費才能使用，用戶還會買單嗎？根據外媒The Verge獲得的內部備忘錄，Meta 正在建立一個新部門，為 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 構建「可能付費的功能」 。

這是 Meta 首次在社交軟體中構建付費功能，這三個應用程序都擁有數十億用戶，由於蘋果先前的政策，讓iOS用戶不受廣告追蹤，造成社交媒體廣告業績低落，這個新部門也因此成立。

Meta 負責監管貨幣化副總裁 John Hegeman 表示，公司仍致力於發展其廣告業務，並且沒有計劃讓人們付費關閉廣告。他也表示，目前已經發現人們願意付費並「感到興奮」的新型產品、功能和體驗，但是拒絕詳細說明付費功能。

Meta 的收入幾乎完全來自廣告，雖然目前已經提供多項付費功能，但 Meta 直到現在還沒有把「用戶收費」作為優先事項。John Hegeman也表示，從長遠來看，Meta 認為付費功能將成為其業務中更重要的一部分。

John Hegeman認為，在五年的時間範圍內，付費功能可以改變現狀並產生相當大的影響。報導也提到，Meta 並不是唯一一個推動更多付費功能的人。在過去的幾年裡，社交媒體應用越來越多地轉向收費。TikTok也開始為創作者測試付費訂閱，Twitter 已經向 Super Follows 付費。

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