曹興誠「重金訓練百萬勇士、神射手」　王浩宇搶頭香：我要報名

▲曹興誠宣布斥資10億訓練民間勇士，王浩宇喊：我要報名。（合成圖／記者屠惠剛攝、王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

前聯電董事長曹興誠今（1日）舉行記者會宣布恢復中華民國籍，同時他提出計畫，預計將投入10億元台幣，用以訓練300萬名「黑熊勇士」、30萬名神射手保鄉衛國。對此，前議員王浩宇登高一呼喊報名「接受基礎軍事訓練、保衛台灣」。

曹興誠今天在立院記者會宣布斥資10億元，3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」及訓練超過30萬名民間神射手，能夠和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。

曹興誠強調，這兩項計劃能夠加強台灣的防衛力量，宣示我們全民皆兵、抵抗侵略的決心，加上美國關鍵技術支援，台灣未來絕對具有單獨擊潰共軍來犯實力。

▲曹興誠記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

針對曹興誠的宣布訊息百萬民間勇士，王浩宇在臉書登高一呼，表示自己將報名曹興誠提出對的民間軍事訓練計劃，接受基礎軍事訓練、保衛台灣。

貼文曝光後引起許多網友共鳴，紛紛留言，「快教我怎麼報名」、「忠於國家！感佩」、「自己國家自己保衛」、「我也要報名」、「原來曹興誠比國防部還專業」、「真男人」、「我願意參加訓練，提槍上戰場保家衛國」