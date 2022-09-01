前縣長傅學鵬、劉政鴻陪同　謝福弘完成苗栗縣長參選登記

記者蔡文淵／苗栗報導

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘，9月1日上午完成登記，陪同的有前縣長傅學鵬、劉政鴻，以及陳超明、徐志榮兩位立委，現場想展現藍營齊心的氣勢，但國民黨籍的現任縣長徐耀昌卻沒有出現，引人聯想。

▲謝福弘9月1日上午在傅學鵬、劉政鴻2位前苗栗縣長及2位現任立委陪同下，完成參選苗栗縣長登記。（圖／記者蔡文淵翻攝）

9月1日上午10點半，謝福弘在傅學鵬、劉政鴻2位前苗栗縣長，以及2位現任立委及大批支持者陪同下，從國民黨縣黨部步行到文化局中正堂，完成登記參選苗栗縣長。

謝福弘完成登記後，也同步發表10大幸福建設的縣政藍圖，謝福弘表示，建設藍圖是依照苗栗縣的地理條件，生活圈及背景條件，區分苗北、苗中、苗南及山線四大分區的區域條件做整體或個別規劃，與時俱進配合苗栗縣目前的條件，以形成當地產業及環境條件可發展的方向規劃。

謝福弘強調，一般不會有候選人在登記時，就將政策鉅細彌遺地展開呈現，但他帶來這10項幸福建設，除了政策方向外，還包含了大量的規劃細節，就是想告訴苗栗縣民他是有備而來，團隊已經具備完整的建設藍圖，蓄勢待發要打造更進步的苗栗縣。

針對鍾東錦議長可能參選到底，謝福弘強調，身為國民黨正式提名的參選人，只能祝福鍾議長，他也再次重申「兄弟登山、各自努力」，他有信心凝聚藍營的民眾，在艱苦的選戰中打出光榮的勝利。

謝福弘表示，未來三個月的競選期間，他將詳細向縣民說明各區域的亮點計畫，讓縣民對未來能有所期待，並將神聖一票投給謝福弘。

▲▼謝福弘9月1日上午在傅學鵬、劉政鴻2位前苗栗縣長及2位現任立委陪同下，完成參選苗栗縣長登記。（圖／記者蔡文淵翻攝）

