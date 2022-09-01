聯合國公布新疆人權報告　酷刑、關押指控可信！涉「危害人類罪」

▲聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）在卸任前最後一刻發布中國新疆人權相關評估報告。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

聯合國於8月31日公布一份延宕已久的中國新疆人權報告，其中警告關於維吾爾族等穆斯林遭酷刑、任意關押的作法，嚴重侵犯人權，可能構成「危害人類罪」（或譯違反人道罪）的國際罪行。人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）於日內瓦發布此報告時已是深夜11時47分，距離她卸任僅剩13分鐘。

綜合路透與法新社報導，巴舍萊在她結束4年任期的13分鐘前，於周三發布了這份醞釀了大約一年的長篇報告，警告在中國政府實施反恐與反極端主義的策略背景下，新疆發生了「嚴重侵犯人權」的事件，「任意且歧視性關押維吾爾族與其他主要穆斯林族群的作法程度，可能已經構成國際犯罪，尤其是危害人類罪。」

巴舍萊建議中國政府迅速採取措施，釋放所有被關押在職業教育暨培訓中心、監獄或拘留設施的人。聯合國報告稱，「有可信的跡象表明，自2017年以來，計畫生育政策的強制執行已侵犯了生育權。」報告也提到，由於缺乏政府官方數據，目前很難救這些政策的全面執行程度，以及相關侵犯生育權利的行為得出結論。

報告評估，關於新疆地區的酷刑或不當對待模式，包含強制醫療和惡劣關押環境，以及個別性暴力和基於性別的暴力事件等，一系列指控都是「可信的」，且敦促北京、聯合國組織，乃至於國際社會都「迫切」需要關注新疆的情況。

巴舍萊在寄給法新社的一封電子郵件提到，「我說過，我會在我的任期授權結束前發表報告，而我做到了。」她坦承，「問題很嚴重，我已向該國中央和地方當局高層提出這些問題。」

巴舍萊的辦公室周三宣布將發布這份報告後，中國常駐聯合國代表張軍表示，中國政府已告訴巴舍萊，中方「堅決反對」這項權利評估報告，「所謂的新疆問題完全是出於政治動機編造的謊言，其目的必是為了破壞中國的穩定與發展。」他呼籲巴舍萊應保持「獨立」，而不是屈服於西方國家的政治壓力。

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