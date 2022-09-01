不受裴洛西訪台影響　拜習會安排工作持續進行

▲拜習會仍在協調中，將繼續推動。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓31日專電

美中關係因美國眾議院議長裴洛西訪台惡化，外界憂11月拜習會恐生變。但美國白宮國安會發言人柯比今天表示，雙方仍持續積極就拜習會日期、地點進行協調，但目前尚未有定案。

為反制裴洛西（Nancy Pelosi）8月初率團訪台，中國宣布取消或暫停中美8項氣候、軍事及打擊犯罪相關合作及會議，且在台海軍事挑釁行動頻頻。部分人士憂心，原本可望於11月舉行的首場拜習面對面會晤，恐因此生變。

不過，柯比（John Kirby）今天在線上媒體簡報會被問及此事時表示，雙方仍積極就「拜習會」日期及地點進行協調，安排工作持續進行中，但目前尚未有定案。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）8月中引述知情人士指出，北京官員正在安排中國國家主席習近平11月訪問東南亞，與美國總統拜登（Joe Biden）面對面會談，地點可能是11月15日至16日由印尼主持召開的20國集團（G20）領導人峇里島峰會。

拜登去年1月上任以來，與習近平進行過4次通話及1次視訊峰會，最近一次為7月28日，但兩人尚未面對面會晤。

針對被切斷的8項美中合作及會議，柯比表示，這些雙邊機制目前仍中斷，其中氣候、類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）等議題衝擊全球，美方對這些機制遭切斷感到非常遺憾，呼籲中方能重啟。

但柯比強調，美中在資深官員層級仍保有溝通管道，美國駐中大使與中方每天會就一系列議題溝通，雙邊軍方也還是能在適當層級與對方溝通。

他說：「能至少維持這些溝通管道暢通很重要，有助降低誤判機會，特別是在南海、台海等爭端可能升高的區域。」