戈巴契夫推動冷戰終結！　追求2目標意外促成蘇聯瓦解

▲普丁透過發言人對戈巴契夫逝世表達哀悼之意。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）發布蘇聯最後一任領導人、唯一一任總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。回顧戈巴契夫的一生，從社會底層一路爬上全球領土最大的國家領導人之位，更促成了冷戰終結的重大歷史轉變，讓美蘇兩大強權能透過不流血的方式為世界開啟新的紀元。

《塔斯社》、《俄羅斯新聞社》於當地時間30日指出，戈巴契夫在長期飽受疾病所苦後，於當晚在中心醫院（Central Clinical Hospital）去世；他將會被安葬在莫斯科，與愛妻相伴長眠。俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）替普丁轉達哀悼之意，他說普丁將會在31日向戈巴契夫的家人及朋友表達慰問。

戈巴契夫於1985年至1991年擔任蘇聯最高領導人以及總統，自從他上任後，就表現出與歷代蘇聯領導人冰冷、遙不可及形象不同的一面，外向、賦有魅力的天性使得外界對蘇聯及其領導人開始感興趣。他主導了蘇聯的經濟改革，致力於讓社會運作更加有效率、更加民主化。

戈巴契夫說過，他一路上遵循自由與民主，追求一場不流血的改革，「讓人們不再是被牧羊人牽著鼻子走的羊群。他們會成為真正的公民。」

▲出身貧寒的戈巴契夫加入蘇聯共產黨，抱持改變世界的理想。（圖／達志影像／美聯社）

從農民工崛起成政壇新星

戈巴契夫出身農民家庭，從小讀書之餘也要幫助家裡務農，之後在1952年加入蘇聯共產黨，1955年於莫斯科大學完成法律學位，就學期間他和同學萊莎（Raisa Titarenko）發展出戀情，之後結為夫妻。

1960年代，戈巴契夫當上了地方農業部的首長，60年代結束時，他已是共產黨在斯塔夫羅波爾（Stavropol）地區的最高長官。

戈巴契夫在1979年被選為政治局一員，並於1980年取得完整資格，他在2年後擁有了更大的影響力，並以打貪和效率極高取得好名聲，最終登上蘇聯最高領導人的位子。

▲戈巴契夫任內與時任美國總統雷根會面。（圖／達志影像／美聯社）

可以一起幹大事的人

蘇聯時期武器裝備的研發維護占據每年大量預算，希望透過改革經濟制度並將資源轉向民生的戈巴契夫，上台後便開始推動終結與西方的裝備競賽。不過他的改革看在既得利益者的保守派眼裡，始終走得太前面，對激進改革派的人而言，又認為他應該要加快腳步，有一天能[盡早終結蘇聯一黨專政和計畫經濟。

戈巴契夫求改變心切，卻忽略了蘇聯經濟危機的嚴重程度，改革也過於躁進，他的開放政策讓波羅的海地區的人民放膽要求獨立，隨之而來的是其他蘇聯附庸國的獨立呼聲。

戈巴契夫真心相信終結冷戰才能為國家和世界帶來更好的未來，1986年，他與時任美國總統雷根（Ronald Reaga）在冰島會面，雙方提出了消滅美國與蘇聯的長程彈道飛彈，被視為冷戰終結的第一槍。

對和平進程的追求，讓戈巴契夫在1990年獲得了諾貝爾和平獎，他的所作所為對今日國際社會的樣貌具有重大影響。

保守派共產黨人的反擊

戈巴契夫和美國簽訂了削減武器條約，終結軍備競賽，東德與西德同一都惹怒了硬核派老共產黨人，於是他們在1991年8月趁著戈巴契夫在克里米亞度假時發動了政變，史稱八一九事件，當時葉爾欽（ Boris Yeltsin）批評戈巴契夫的改革是半調子、半途而廢，仍出手鎮壓並打退了政變團體。





▲戈巴契夫的改革引起黨內部分人士不滿，保守派於是策劃逼宮。（圖／達志影像／美聯社）

尋求民主和獨立的星火已經燎原，蘇聯並未能像戈巴契夫嚮往的未來，作為一個大國共同走向更加民主的社會，許多附庸國紛紛要求獨立，導致戈巴契夫在1991年的聖誕節當天宣布辭職下台。他在演說中定義了自己任內留下的政治遺產，「這個國家獲得了自由，在政治和精神上都得到解放，那是最重要的成就。」

隨著飄揚在克里姆林宮上頭近一世紀的蘇聯紅旗緩緩降下，葉爾欽掌權成為俄羅斯第一任總統，「我們活在一個新的世界了」，戈巴契夫說。

戈巴契夫在2012年4月接受CNN訪問，當被問到當初是否刻意推動蘇聯解體，他回答蘇聯會解體是自己人的背叛導致的，官僚背叛他、葉爾欽也背叛他；葉爾欽口口聲聲說會與戈巴契夫合作，但私下又搞另一套，看見了歷史機會順勢奪權。1996年葉爾欽競選連任俄羅斯總統，結果得票率連1％都不到。

晚年

戈巴契夫下台後路途不算順遂，3年後結褵46年的妻子萊莎因癌症去世，他曾說即便在歷史舞台上遇到最困難的逆境時，「我總是非常冷靜沉穩，但現在她走了，我也想活了。我們生命的中心點已經消失了。」

不過戈巴契夫的人生繼續，他開始位環境、貧窮和終結核武發聲，參與紀錄片的拍攝等。他的政治成就以及手段有褒有貶，是一位集爭議名聲於一身的人，如今他在其他國家的評價遠比在俄羅斯內更好，看在許多想恢復過往榮耀的人眼中，他是瓦解蘇聯帝國的敗家子；民主派則將他視為把俄羅斯從共產主義的深淵中解救的關鍵人物；他在西方國家心中的形象，仍舊是那個獲得諾貝爾和平獎並幫助終結冷戰的偉人。