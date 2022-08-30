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「反戰饒舌歌手」遭控意識形態暴力　俄檢方求法院認證極端主義

▲▼俄羅斯反戰歌手Oxxxymiron，本名費奧多羅夫(Miron Fyodorov)。（圖／翻攝自Facebook／Oxxxymiron）

▲俄羅斯反戰歌手Oxxxymiron，本名費奧多羅夫(Miron Fyodorov)。（圖／翻攝自Facebook／Oxxxymiron）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯的最受歡迎的饒舌歌手、音樂人Oxxxymiron，因為公開反對入侵烏克蘭，遭到莫斯科檢察官指控是「極端主義」份子，並且要求法院認證。根據俄羅斯的法律，被認定為極端主義的作品，會遭到嚴密禁絕。

俄羅斯媒體《國際文傳電訊社》援引莫斯科檢察官辦公室發言人的說法，調查人員正在調查Oxxxymiron一首歌曲中「暴力行為的正當性和暴力意識形態」。

根據《路透社》報導，Oxxxymiron的本名叫做費奧多羅夫（Miron Fyodorov），10年來一直是俄羅斯最傑出的饒舌歌手之一，憑藉經常針對克里姆林宮及其政策的充滿政治色彩的歌詞而聲名大噪。

在俄羅斯於 2 月 24 日入侵烏克蘭後不久，他取消了原定在俄羅斯的行程，並對歌迷說，「當俄羅斯飛彈落在烏克蘭時，我無法將歡樂帶給你們。」

隨後他離開俄羅斯，在伊斯坦堡、倫敦和柏林舉辦了一系列名為「俄羅斯人反戰」的音樂會，將利潤捐給烏克蘭難民。

還有另一位俄羅斯的饒舌歌手也遭到克里姆林宮的審查，一位藝名叫做Face，本名德羅明（Ivan Dryomin）的歌手，因為公開反對烏克蘭戰爭，被認證為「外國代理人」。

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