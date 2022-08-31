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結婚AA制10年「老公2元也要算」　妻悲嘆：啪啪才會對我好一點

▲▼錢包空了,窮,沒錢。（圖／記者劉維榛攝）

▲結婚10年都是 AA制，老公連2元、5元也都要斤斤計較。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有生理需求才會對我好一點點！」一名女網友心疼透露，閨蜜結婚10年，但老公對金錢斤斤計較，生活大小事絕對AA制，連2元也要算清楚，而諷刺的是，兩人生活猶如平行線，只有想要行房時，老公才會對閨蜜好一點，假若「不配合就被說這是夫妻間的責任。」讓原PO感慨「這到底是什麼夫妻生活呢？」

一名網友在臉書《靠北婚姻－社團討論區》替閨蜜討拍，他們夫妻已結婚10年，生活大小開銷一律AA制，男方光是2塊錢都要算清楚，「就連男生家房間的冷氣壞了要換，都要女生出一半的錢。」

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原PO也透露，男生月收入6萬元以上，閨蜜做生意，因此收入時好時壞。但誇張的是，夫妻倆帶著孩子出門用餐，男方會故意不帶錢，「吃飽就是看著老婆沒有要付錢的意思。」或許夫妻早已沒了感情，但令原PO不解的是，男方對小孩補習狀況、打疫苗有無不適，從來都漠不關心，「這到底是什麼夫妻生活呢？」

更諷刺的是，閨蜜透露，「（老公）有生理需求才會對我好一點點，不配合就被說這是夫妻間的責任。」一番話讓原PO很心疼閨蜜的婚姻之路。

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲閨蜜感嘆，夫妻床戰後，老公才會對她好一點。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

底下網友也嘆氣，「結婚生活10年...假設我是女生，我會在結婚生活最短2年時，馬上提出離婚」、「結婚前就應該知道吧」、「我前男友也是如此，還更可惡，完全免費享用，我把他趕出去了」、「家事也AA一下，照顧長輩也AA一下，照顧小孩也AA一下」、「這樣結婚幹嘛」、「這問題不會是婚後才有的，只能說她自己選的，跪著也要含淚走完」。對此，原PO補充強調，「（男方）婚前都不是這樣的...所謂女怕嫁錯郎。」

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關鍵字：

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