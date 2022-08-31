網賣女學生如廁片月賺10萬！還標注姓名和校名　噁男下場出爐

▲台北一名男子在網路上販賣9名女學生的如廁影片，被警方查獲後，不僅犯罪所得被沒收，還得賠90萬和受害人和解。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一張姓男子上網買了9名女學生的如廁影片，檔名還標示女生的「真實姓名和學校」，張男又創建Line群組「裙底資源」兜售影片，一個月就賺了10萬元，被警方查獲後，依妨害秘密罪起訴，案經上訴到二審，法官審酌張男各以10萬和9名女學生和解，判他應執行2年徒刑，緩刑5年，並沒收犯罪所得，全案定讞。

判決書指出，張男透過Telegram群組，向不知名網友買了9位女學生的如廁過程，檔名分別記載每位女生的真實姓名，以及她們所就讀的高中或大學校名，部分影片面容還十分清晰。

張男再用推特帳戶兜售影片，並創了一個Line群組「裙底資源」，將想購買影片的網友加進群組，以每片400元至1500元不等的價錢販賣影片，共賺了10萬元，不過張男從2020年8月中旬起僅開賣1個月，就被警方查獲，依妨害秘密罪嫌起訴。

案經上訴到二審，法官認為張男犯行明確，且個資法為保障個人法益，張男侵害9名被害人法益應分論併罰，審酌張男犯後坦承犯行，且和9名女學生每人以10萬元和解，判他應執行2年徒刑，如易科罰金以1千元折算1日，緩刑5年，並沒收張男的iPhone、電腦和犯罪所得10萬元，全案定讞。