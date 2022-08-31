一開學就停課家長跳腳！王必勝：新制「不會提前」維持9／12實施

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前公布學校停課新制，實施日期為9/12，不過近日不少學校開學就馬上因有學生確診停課，讓不少家長相當無奈。對此，指揮官王必勝表示，新制仍維持9/12實施，不會提前，主要原因是想要利用這10幾天在學校安排疫苗施打，讓疫苗接種能更完整。

指揮中心已宣布，9/12起高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者7天居家照護後，期滿無症狀就可入校上課，學校需提供1劑快篩試劑給同班同學和教師，快篩陰性且無症狀就可繼續上課。

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新制不再實施全班停課，但和確診者曾摘下口罩共同活動15分鐘以上，學校就要提供快篩試劑，快篩陰性才可繼續上課，如有症狀要儘速就醫。

而在快篩試劑使用時機上，指揮中心建議，班上有同學確診或快篩陽性，有疑似症狀可篩檢，如無症狀則以快篩陽性當日為第0天，其他同學在第2天篩檢。

由於新制是在9/12才會實施，近期疫情升溫，不少學校開學就馬上遇到確診停課，讓不少家長抱怨相當不方便，盼相關新制能提早實施。王必勝則直言，目前是沒有考慮再提前，因為要利用10幾天讓學校安排到校施打疫苗。



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