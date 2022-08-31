防疫補貼詐騙爆量！指揮中心曝官方正確網址　「5大釣魚連結」別點

▲中央流行疫情指揮中心提醒民眾留意詐騙訊息。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

近期疫情防疫補貼「詐騙簡訊」猖獗，中央流行疫情指揮中心今再度澄清並公布5個「釣魚連結」，提醒民眾要留意官方正確網址「.gov.tw」，並不會在gov前面加上其他英文或數字，千萬不要隨便點擊不明網址連結。另外，指揮中心也提醒iphone使用者imessage關閉步驟，關閉後就不會再收到詐騙簡訊。

指揮官王必勝表示，近期流傳不明訊息，大多透過簡訊、郵件、Apple的Message及Line發送，例如「【衛生福利部】恭喜您符合條件，可提領防疫補貼，複製鏈結到瀏覽器領取」等相關詞彙誤導民眾，並假冒衛福部名義製作假網頁，誘導民眾提供身分證影本、輸入個資、銀行帳戶等。

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發言人莊人祥也提醒，衛福部、疾病管制署及地方衛生局等官方均無發布此類訊息，籲請民眾提高警覺，勿點擊不明來源連結，不要輕易於網站上填寫個人資料，避免權益受損，若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。

另外，針對本土疫情走向，莊人祥日前坦言，疫情有低中高推估，目前並沒有說一週會增加萬例，但可能會從3萬變4萬出頭，下週可能從3萬變4萬，一周不會增加萬例，但可能會增加5~6千例。

不過莊人祥也提到，這可能也是中推估或高推估的可能性，也可能這週增加後，下週會稍微趨緩，如果要在9月下旬達到高峰，數字就不會一直是往上飆，但這都還需要觀察。

▲關閉iMessage，避免收到詐騙簡訊。（圖／指揮中心提供）

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