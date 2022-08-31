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BA.5進入流行期！專家估恐增600萬人確診　王必勝：應該不會這麼多

▲▼8/29指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情升溫，今日已逼近3.5萬例，有公衛專家預估下一波疫情可能會讓500、600萬人確診。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，這個估計是比較多了，應該是不會這麼多。

針對本土疫情狀況，新光醫院副院長洪子仁直言，如果每天確診都有2萬人，一直持續到年底，那至少會有300萬人染疫，若再加上1.5~2倍的黑數，可能會有500、600萬人。

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洪子仁受訪時也補充，台灣上一波疫情從4月走到8月，總共5個月，至今大概有500多萬人確診，現在第二波基本可能就會落在9月到11月，以250萬來看，3個月120天，平均一天大概就2萬多例。

他也提到，現在已經過了輕症適應期，不通報的人一定會變多，現在PCR也不做了，社區篩檢站也關了，就是靠快篩，再加上還有無症狀的，所以第二波黑數一定會比上一波還多，初估1.5~2倍黑數，可能總共就會達到5百多萬人。

對此，王必勝表示，這個估計是比較多了，應該是不會這麼多，當然前幾天也公布高推估和低推估，應該是不會到5、6百萬人，不過專家推測的狀況都尊重。

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