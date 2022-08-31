王必勝：疫苗採購絕對「禁得起考驗」　合約保密年限期滿就會公開

▲指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

衛福部竟將疫苗採購合約列「密件」封存30年引發爭議，指揮中心今（31）日再度澄清，合約保密年限期滿即可公開相關資訊，採購過程也受立法院、審計部與監察院監督，少數人士將公文保存年限與簽訂契約保密年限混完一談，甚至影射公務員規避監督或不法，均與事實不符。

王必勝表示，這一年多來指揮中心疫苗團隊總共採購5000多萬劑疫苗，都已在各階段提供給民眾施打，過程中團隊都竭盡全力恪守法規，也沒有不法情事，「絕對禁得起考驗」。王必勝強調，面對少數人士的抹黑造謠以訛傳訛，指揮中心會不斷說明澄清，近期疫苗團隊也在進行次世代疫苗採購，希望政治選舉動作不要影響採購事宜，妨礙國人的健康與安全。

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爲遏止疫苗合約相關傳聞，指揮中心指揮官王必勝8月22日親上火線回應採購與保密事宜。截至今年底共採購5351萬劑疫苗，總共花費408.6億元，平均每劑價格為765元。不過，他也強調，此價格為各品牌均價，只能做為參考。

王必勝當日另對合約問題作解釋，因疫苗採購種類繁多，每家公司要求的保密期限也不同，時長從5年、7年到永久不等，因為是商業合約，相關常識也必須遵守。

至於引發爭執的封存30年，王必勝表示，這就是公文保存問題，因為這是既有的採購，才會將保存期限設定為30年，上面寫一個「密」是指公文保存期限而非保密。他進一步解釋，因為公務機關每天會傳遞很多公文，寫了「密」就不能隨意討論、影印、傳遞，也不能外流，等到合約到期後，相關資訊就可以公開。

最後，王必勝表示，指揮中心有成立疫苗採購調閱小組，在去年10月20日有開秘密會議，由當時召委與立委15位，決定調閱方式，在去年11/1~12/31提供調閱，在立法院503或502室提供調閱，當時有8位立委有去調閱，沒有迴避監督問題。

他也說，自己在指揮中心2年多來，疫苗採購團隊都是戰戰兢兢、日以繼夜與對方進行簽約、談判事宜，這裡面絕對沒有黑箱，同仁也禁得起檢驗，不能說合約需要保密就說是黑箱，呼籲政治不要干預指揮中心運作。

▲指揮中心澄清各種疫苗採購傳聞。（圖／指揮中心提供）

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