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社會 社會焦點 保障人權

酒駕男不滿被開單…坐墊抄斧頭逼近警鳴3槍！恐怖舉動下場出爐

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄市左營一名田姓警員今年1月6日晚間在街上巡邏時，發現一名60歲蔡姓男子騎車違規遮掩車牌進而上前攔查，不料才剛靠近就聞到濃濃酒氣，蔡男下車後不願配合，甚至從坐墊內拿出斧頭威嚇，還步步朝員警進逼，最後被警員持警棍、辣椒水壓制帶回派出所，經檢驗後酒測值達每公升0.82毫克，橋頭地院依不能安全駕駛動力交通工具罪，處5個月徒刑；又犯攜帶兇器犯妨害公務執行罪，處6個月徒刑，應執行有期徒刑8月，可易科罰金，可上訴。

事件發生在今年1月6日晚間8時40分，田姓警員在左營文自路、曾子路口巡邏時，發現60歲蔡男騎著違規遮蔽車牌的機車，進而上前攔查，過程中發現對方渾身散發酒氣，蔡男下車後不滿員警要開罰單，竟然從機車坐墊內取出斧頭，接著不斷朝田員步步逼近，他隨即喝令其將武器放下，並以無線電請求支援。

▲▼警方攔查一個疑似酒駕騎車的拾荒男，拾荒男不服取締，拿著斧頭下車逼近員警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方攔查擋住車牌酒駕的男子，對方卻拿著斧頭下車逼近員警並作勢揮砍。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

田警眼見對方仍不停止，趕緊對空鳴3槍威嚇，所幸此時支援警力抵達，他最後以警棍、辣椒水壓制蔡男並帶回，經檢驗後酒測值為每公升0.82毫克，訊後依妨害公務等罪嫌偵辦。

法院調查發現，蔡男在2018年間也因酒駕被判刑2月，併科罰金2萬元，在同年7月易服勞動執行完畢，又在5年內再犯，構成累犯，而且蔡男又攜帶凶器意圖妨害公務，認為依法應該要加重其刑。

▲▼警方攔查一個疑似酒駕騎車的拾荒男，拾荒男不服取締，拿著斧頭下車逼近員警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

橋頭地院審後認為，政府宣傳酒後不駕車不遺餘力、也經媒體大肆播送，但蔡男明知酒駕危害仍執意上路，不僅違規遮擋車牌、又不滿員警開單，就持斧頭逼近並作勢揮砍，此次是第3度被抓酒駕仍不知警惕，依不能安全駕駛動力交通工具罪，累犯，處5個月徒刑；又意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪，處6個月徒刑，應執行有期徒刑8個月，可易科罰金1千折算1日，斧頭沒收，仍可上訴。

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