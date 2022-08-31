蘇清泉登記參選　嗆「高鐵4年還沒來」效率差屏東人難接受

▲蘇清泉由立委高金素梅、台北市前議員羅智強等人陪同登記參選縣長 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨蘇清泉今(31)日完成登記參選屏東縣長，蘇清泉表示，4年前他承諾過要給屏東鄉親過好日子，這4年來沒忘記過承諾，勤跑各鄉鎮了解基層的需求及問題，4年前潘縣長說高鐵要來了，4年後說高鐵真的要來了！這種效率真的讓屏東人不能接受！做實事的人考量的是實務、執行、效率及反饋，請鄉親給蘇清泉一個機會，讓傾聽民意、堅持信念及專業理性的蘇清泉進入縣府、屏東才能真正進步，讓屏東出頭天！

國民黨台北市前議員羅智強與無黨籍立委高金素梅，今天特別南下陪同蘇清泉參選屏東縣長登記，現場除多位民意代表力挺外也有近八百多位屏東鄉親力挺。

蘇清泉強調「泉力」拚經濟，全民富起來！他提出經濟民生、環保交通、教育文化、觀光休閒、和醫療健康五大面向的政策；大家拭目以待。綠色科技產業、擴大招商發展產業區塊鏈。

他強調「泉心」聽民意，並且把縣民的託付帶進縣府，要讓全民無憂慮，屏東鄉親想要經濟活絡有錢賺；屏東的幼兒想要與兄弟姊妹一起過童年；屏東的小孩想要有高品質的教育環境，偏鄉小孩想要在自己的原學區上學讀書；屏東的青年想要在地就業、留鄉工作，陪伴父母、養育兒女；屏東的老人想要有好的醫療照護系統、想要有兒孫在身旁，安心在地養老。這些需求他都知道，他一定會全力以赴讓屏東人過好日子。