明年起僅加薪2千「員工炸鍋連署要工會翻案」　台鐵中秋不停駛冒變數

▲台鐵進行中秋疏運包括車輛維修和設備檢查等準備工作。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司勞資協商針對員工薪資達初步共識，同意明(112)年元旦起員工增加2千元留才津貼，司機員安全獎金多5成，台鐵工會同意取消中秋、國慶和選舉日不出勤，不過不少基層員工難接受，台鐵工會地方分會幹部發起連署，主張應撤銷工會同意資方協商條件，交給全體1.6萬員工投票半數同意才可接受。

台鐵預計113年1月掛牌公司，勞資針對公司化子法協商多次觸礁，台鐵工會繼動員五一勞動節不出勤停駛後，再發起中秋、國慶和選舉日依法休假，日前勞資達成4共識，包括建立關行車運轉和安全的人員運輸安全津貼(全體員工每月增2000元津貼)，112年1/1起實施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以及現行鐵福利精進措包括子女教育、生育、結婚、喪等補助等公司化後繼續執行，並由交通部支應；台鐵公司化後，遇行政院軍公教調薪案時持續同步同額調整；目前16項子法協商以及未來任何勞資協商議題，充份尊重工會意見，台鐵工會同意配合疏運。

▲台鐵工會有幹部發起連署，要求撤銷與資方達成共識，須經半數會員同意。（圖／記者李毓康攝）

不過基層員工卻不埋單，認為每月加薪2千元津貼太少，台鐵員工薪資與中華郵政員工仍有落差，台鐵員工間流傳一份連署，連署內容指台鐵企業工會111年8月2日召開第二次臨時理監事會議決議通過接受資方之協商條件，應予以撤銷，並交由全體1萬6千名會員投票，過半數同意下，工會始可接受資方協商條件。

連署書中指出，鑑於台鐵公司化子法協商攸關全體1.6萬名會員重大權益，且近7成員工約1.1萬人仍須在台鐵服務超過15到30年以上才具法定退休年齡，影響層面巨大，以長榮空服員罷工案為例，該工會訴求明確且通過罷工投票，在罷工階段談判之協商條件因茲事體大且攸關每位會員重大權益，交由全體會員投票過半同意，工會始能接受資方條件。

▲不少員工不滿僅加薪2千元，台鐵工會地方分會發起連署，要求工會撤銷與資方達成協商。（圖／台鐵員工提供）

連署書強調，現大多數會員對於工會接受資方的4項條件中，其中對於運輸安全津貼太低，與原本工會訴求比照郵政待遇落差過大，無法同意，且不滿聲音相當強烈，工會應先撤銷接受資方條件的決議，將協商條件交由全體16萬名員工投票過半數同意，工會始可接受；資方未同意工會訴求條件，應持續罷工相關程序。

台鐵員工不滿指出，台鐵面臨公司化，已經很多同事去考其他國營單位，或申請調單位，更多資深員工喊退休，勞資協商半天僅加薪2千，誰願意為了2千元留在沒有保障的公司，2千元根本跟不上物價上漲速度，2千元不是留才而是「流才」。

▲台鐵工會幹部發起連署要求撤銷與資方協商共識，連署是否發酵，讓中秋疏運添變數。（圖／記者李毓康攝）

由於會員連署要求台鐵工會撤案，對此，台鐵企業工會表示，工會必須考量台鐵所有員工的薪資福利，現行人事費用已經占整體支出的6成到7成，在用人費用有其限制下，且要考慮整體員工都能受惠，因此額度雖然不高，但整體台鐵人事支出也將多出近4億元支付員工福利薪資，此外，政策上也已跟行政院爭取今年起開始補貼台鐵57.8億元，針對未來配合政策性導致虧損，也要求不能歸列在績效裡，讓台鐵未來績效更好且能永續經營。

台鐵企業工會表示，中華郵政營收一年2千多億元，台鐵局一年200多億元，要求台鐵公司化後與中華郵政員工薪資相同，談判上確實有條件上困境，但工會已盡力在能力範圍內盡可能爭取，談判也要考量成本、價碼和台鐵永續經營，針對會員間的串連，工會尊重。