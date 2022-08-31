房客使用跑步機昏厥！飯店1小時後才發現救不回...慘賠350萬

▲呂姓男子去年1月入住中科大飯店並使用跑步機，不料卻在跑步機上滑倒昏厥，飯店人員遲至1小時後才察覺異狀，雖緊急將呂男送醫，但呂男仍宣告不治。（圖／示意圖，與本案無關／Pakutaso）



記者林冠吟／台中報導

一名呂姓男子去年1月入住中科大飯店，晚間前往飯店健身中心使用跑步機時，卻不慎滑落昏厥，不過呂男昏厥後飯店人員卻晚了1小時才發現呂男有異，緊急將其送醫後，呂男仍宣告不治。事後呂男家屬認為飯店有過失，對中科飯店求償；台中地院審理後，認定飯店有疏失，判飯店需呂男家屬等共350萬餘元。

判決書指出，呂姓男子和老婆結婚後育有3名子女，其在去年因故入住中科大飯店，並在晚間9時許時前往飯店2樓的健身中心使用跑步機，不過呂男只用了約30分鐘後就突然滑落昏厥，由於這期間並沒有人使用健身房，飯店人員也未及時發現，直到呂男昏厥後約1小時才察覺有異，雖然緊急將人送醫，但仍回天乏術。

事後，法醫也對呂男進行相驗，認定呂男的死因為高血壓病史導致心因性休克死亡。呂男的家屬則認為飯店有疏失，向飯店提告求償約722萬元，主張飯店沒在健身房內安排固定管理或巡邏人員，儘管飯店有裝設監視器，但卻未派人隨時監看螢幕，導致呂男倒地後長達1個多小時都無人聞問，如果當時可以及時對呂男進行CPR與AED急救送醫，就可以避免呂男死亡的結果。

庭審時，中科飯店則表示，飯店1樓櫃台有裝設AED，且健身房內也有設置緊急鈴，同時也有張貼高血壓者不得使用之相關告示，主張他們所提供的服務已具備安全性，並無過失；且飯店為了顧及旅客的隱私，不宜過度巡視健身房，呂男當時登記使用健身房，依規定最多可以使用到晚間11點，飯店則須依最常使用期限的前5分鐘通知旅客離場即可，何況當天的當班人員在事發當下也迅速通報、陪同呂男送醫，並主張呂男的死因為心因性休克，是呂男自身的疾病因素所致，飯店並無過失。

不過台中地院審理後卻認為，中科大飯店所設置的健身房位於2樓室內的密閉空間，儘管健身房的大門為透明玻璃，但只能看到牆面，形成視覺死角，縱使設置管理人員也不可能看的到健身房內的動靜，且中科大飯店也未設置人員隨時監看監視器，顯見其為了節省營運成本，未配置足額人力巡視健身中心，因而無從確保住宿房客的人身安全，認為中科大飯店所提供之服務欠缺安全性，和呂男的死亡結果有相當因果關係，應付損害賠償責任。

但法官也指出，呂男明知自己有高血壓病史，卻無視健身房公告進入運動，也有過失責任，判中科大飯店須賠償呂男家屬共約350萬餘元。全案仍可上訴。