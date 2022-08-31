爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒晃一半「百公斤棧板空中掉落」砸死

▲ 女童被掉落的棧板重壓身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本群馬縣發生一起悲劇，一名父親操作堆高機將棧板抬高，讓女兒坐在皮帶上，掛在棧板上來回盪鞦韆，未料開心玩耍一半發生意外，重達破百公斤的棧板當場砸在年僅8歲的女童身上，導致女童不幸身亡。

根據《富士新聞網》，這起事件發生於群馬縣前橋市一家設備廠，死者是就讀小學3年級的8歲女童作山由奈。她42歲的父親28日在一片棧板上綁上皮帶，並操作堆高機將棧板抬升至3公尺高，再讓由奈坐在皮帶上來回搖晃，有如鞦韆一般，但棧板突然鬆動，整片砸在由奈身上。她的母親當天下午約5時撥打119，由奈隨即被送醫治療，但仍因傷重宣告不治。

砸中女童的木棧板外框為鐵製，長110公分，寬200公分，厚度有26公分，重量約100至150公斤。《富士新聞網》記者為確認3公尺有多高，親子前往千葉縣一家機械廠，使用堆高機將棧板抬升3公尺，約達記者身高的2倍，認為就算是成人，站在棧板下仍會心生恐懼。

事發時這對夫妻另外2個兒子也在附近玩耍，他們稱當時「聽到很大的聲音」。由奈的父親則供稱，這是第一次用堆高機讓女兒玩盪鞦韆，警方現正深入調查。

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