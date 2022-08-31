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沖繩超市現搶購潮！「猛烈颱風」軒嵐諾來襲　麵包泡麵被掃空

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲日本沖繩居民開始做颱風準備，超市內部分貨架已經被搶購一空。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

今年第11號「猛烈颱風」軒嵐諾接近日本沖繩本島，沖繩縣外島大東島地區31日已出現強風，預料最大瞬間風速可達每秒70公尺，換算下來相當於時速250公里，也就是新幹線行駛的時速。依據日本網友PO出的照片，沖繩部分超市已出現搶買潮，許多販售杯麵、麵包的貨架已被搶購一空，甚至出現排隊結帳人潮。

▲▼ 猛烈颱風軒嵐諾來勢洶洶，日本沖繩居民搶購麵包和泡麵。（圖／翻攝自推特）

多名日本網友發現，沖繩知名超市「サンエー」31日當地上午11時（台灣31日上午10時）左右，許多原本擺放泡麵、麵包的貨架已經變得空蕩蕩，收銀台前甚至在排隊，「大家好像開始做颱風準備了」、「暴風警報發布2小時，麵包和泡麵已經滅絕，還是大間的サンエー（超市）耶」、「白麵條和義大利麵都只剩下貴的」。

▲▼ 猛烈颱風軒嵐諾來勢洶洶，日本沖繩居民搶購麵包和泡麵。（圖／翻攝自推特）

軒嵐諾襲沖繩縣外島　預計最大風速堪比新幹線

軒嵐諾挾強風來襲，威力已達日本氣象廳定義的「猛烈颱風」。依據日本官方的颱風規模與強度分類標準，最大風速每秒33公尺、未滿44公尺屬於強烈颱風，最大風速每秒44公尺、未滿54公尺為非常強烈颱風，每秒54公尺以上稱為猛烈颱風。

NHK報導，依據測得數據，軒嵐諾中心氣壓920百帕，近中心最大風速為每秒55公尺，最大瞬間風速每秒75公尺，預料大東島地區的最大瞬間風速可達每秒70公尺。依據「日本風工學會」專家說明，若把每秒70公里的瞬間最大風速換算成時速，等同每小時250公里，相當於新幹線的時速。

如此強烈的風勢將導致戶外行動極其危險，住宅可能部分倒塌，鋼筋結構的建築物也有變形危險，電線桿、圍牆恐怕倒塌，行駛中的卡車恐怕會翻車。

▼南大東島居民31日上午拍下狂風吹襲樹木的畫面。（圖／日本氣象廳）

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