　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

26歲女「北市東區醫美」抽脂竟當場死亡！　家屬控延誤送醫

▲▼悚！準新娘赴醫美診所抽脂5小時「鬧出人命」　轉送大醫院仍慘死。（圖／鏡週刊提供）

▲林女為了婚禮，去東區某醫美診所進行抽脂手術，沒想到與未婚夫、家人天人永隔。（圖，鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

怎麼會這樣？一名林姓準新娘為了準備完美的婚禮，在未婚夫陪同下於8月17日中午12時許，前往東區某醫美診所進行抽脂手術，部位為手臂、肚子；怎料經過5至6個小時的手術，林女心跳逐漸下降，到了7點診所才將林女送醫急救，到院前林女已失去生命跡象。對此，林女家屬質疑醫美診所相關程序是否有問題，而診所澄清皆有符合醫療程序。

根據「爆料公社」指出，26歲林女在未婚夫陪同下，於8月17日12時前往東區某醫美診所進行抽脂手術，直到傍晚6時左右，未婚夫發現手術室人員匆匆忙忙，才知曉診所正在給林女進行CPR，林女心跳持續下降中。

隨後，醫美診所聯絡私人救護車，並指定前往較遠的馬偕醫院急救，怎料私人救護車專線打不通，因而轉撥119，而119救護人員當下表明國泰醫院就在旁邊，因此拒絕送往馬偕醫院；在送往醫院的路上，救護人員告知未婚夫「林女在診所時已無生命跡象」。

根據《三立新聞網》報導，林女母親對於抽脂手術失敗，造成天人永隔的慘劇感到萬分感慨，她質疑醫美診所的流程有問題，是否有延誤就醫的可能；對此，醫美診所公關回應，診所內請的麻醉、執行動刀醫師皆有專科證明，所有都符合醫療程序；目前法醫解剖驗屍中，死因還未出爐。

更多鏡週刊內容
尷尬！正妹網購情趣內衣取貨卻嚇瘋　賣家1舉動惹網笑：麻煩給實穿圖
遭爆「辦公室就要7千萬」預算編211億　數位發展部回應了
正妹大玩「火車臥鋪」讓人淫了　最新變身「花市媛」！男鄉民露出邪惡微笑

ET快訊
軒嵐諾「強風場比暴風圈還要大」　鄭明典貼1圖：接近台灣
他駭入「防疫補助」詐騙網站！刪3000人銀行帳密　看到原因欄
廖老大「531店剩120家」賠1.4億喊告加盟主　王浩宇：是
軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲曝　今晚起連4天「大量降雨」
3陸官生「浴室全裸」碰撞！肉貼肉照片流出　校方回應了
梅花估今生成！藤原效應被軒嵐諾吃掉　晚起變天1情況發警報
憂聯準會積極升息　美股重挫308點、台積電ADR跌0.07%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

26歲女「北市東區醫美」抽脂竟當場死亡！　家屬控延誤送醫

3陸官生「浴室全裸」碰撞！肉貼肉照片流出　校方回應了

快訊／旅客抗議信稱「31日在彰化站臥軌」！台鐵急加強防範措施

快訊／台中救護車被撞「飛轉3圈」翻覆3傷！隨車女護理師送醫

「開山刀男」南港埋伏砍前女友　遭法官裁定羈押禁見

3台人柬埔寨「搶女人」自相殘殺！高大成揭疑點：故事編得太低俗

柬埔寨3台男被槍殺身亡　高大成直指「金邊警方幹的」

快訊／高雄21歲女15樓墜落！無生命跡象送醫搶救中

快訊／雞排妹罵我是小生「噁男」不起訴　開庭當面又說20多次

新北房仲欠稅擺爛！怒嗆執行官：管收我啊　最後成功吃到牢飯

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

苦等「遲到慣犯」2hrs爆氣　正妹從此逼自己也遲到XD

抽菸還能「財富自由」？！　錫箔紙摺小元寶燒給自己

26歲女「北市東區醫美」抽脂竟當場死亡！　家屬控延誤送醫

3陸官生「浴室全裸」碰撞！肉貼肉照片流出　校方回應了

快訊／旅客抗議信稱「31日在彰化站臥軌」！台鐵急加強防範措施

快訊／台中救護車被撞「飛轉3圈」翻覆3傷！隨車女護理師送醫

「開山刀男」南港埋伏砍前女友　遭法官裁定羈押禁見

3台人柬埔寨「搶女人」自相殘殺！高大成揭疑點：故事編得太低俗

柬埔寨3台男被槍殺身亡　高大成直指「金邊警方幹的」

快訊／高雄21歲女15樓墜落！無生命跡象送醫搶救中

快訊／雞排妹罵我是小生「噁男」不起訴　開庭當面又說20多次

新北房仲欠稅擺爛！怒嗆執行官：管收我啊　最後成功吃到牢飯

他天天喝檸檬水！啵一聲...肚子爆痛　醫嚇到：腸子破到肝臟

職籃「新北國王」幕後金主竟是王永慶么子！　未來目標曝光

小S大女兒「被直擊正式拍戲當演員」！她拒給資源：不跟人主動推薦

吳念庭第4轟監督盛讚　苦主日本火腿王牌好懊悔

軒嵐諾「強風場比暴風圈還大」　鄭明典貼1圖：接近台灣

男騎士「單腳騎車」　雙手滑手機！民間高手驚現2秒畫面曝

女立委年輕「激似張曼玉」　照片曝光

你可能不知道的「5個防曬真相」！吃對食物也有能助防曬

老犬遭寵物旅館拒收「突發狀況撐1天離世」！　潘慧如自責掏400萬開店

日圓又大跌逼向140水準！　業界高層：日本出手干預也沒用

初見媽敷面膜嚇到發抖　歐告狂聞味道：妳誰？

社會熱門新聞

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

宜蘭三星1男雙手合十盤腿坐水溝中　死亡2天以上

快訊／台中救護車被撞飛3傷！隨車女護理師送醫

陸軍官校3男全裸碰撞　2分鐘影片瘋傳

激動母把3歲女兒放12樓牆邊　勇警衝上去抱住！

快訊／說我是小生「噁男」　雞排妹獲不起訴

高雄21歲女15樓墜落！送醫搶救中

3台人柬埔寨自相殘殺亡！高大成揭疑點

賓士油車佔「電動車位」看球　慘變多角獸

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

獨／李鴻淵媽媽現身「自己做自己擔」

新北房仲欠稅嗆：管收我　結果真的吃牢飯

即／旅客揚言臥軌！台鐵急加強防範措施

開山刀男南港埋伏砍前女友　遭法官裁定羈押禁見

更多熱門

相關新聞

交往15年　她開刀住院男友只回1句話

交往15年　她開刀住院男友只回1句話

一名女網友30日在臉書PO文分享和初戀男友愛情長跑15年的過程，她表示，起初確實很甜蜜，如今只剩特定節日會互傳貼長輩圖關心，就連她生病開刀，對方也不知道，直到人出院並調養了一段時間，才收到一條「我真的不知道妳住院」的訊息，「我真的不知道為什麼，初戀這樣真的正常？」

台南44餐廳入選米其林卻拿0星　在地人笑：謝謝放過台南

台南44餐廳入選米其林卻拿0星　在地人笑：謝謝放過台南

柬埔寨「火葬20歲男」突爆炸！法師爆頭慘死

柬埔寨「火葬20歲男」突爆炸！法師爆頭慘死

不敗教主教你6年存85張00878

不敗教主教你6年存85張00878

張善政「抄襲疑雲」案外案　6頁報告領1740萬竟未公開

張善政「抄襲疑雲」案外案　6頁報告領1740萬竟未公開

關鍵字：

鏡週刊爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

男濕疹看診2年「治不好」！她一切片大驚：是癌症

宜蘭三星1男雙手合十盤腿坐水溝中　死亡2天以上

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

快訊／台中救護車被撞飛3傷！隨車女護理師送醫

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

劉畊宏遭爆「賣假燕窩」　直播到一半落淚

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

梅花將生成被軒嵐諾吃掉　晚起變天1情況發警報

陸軍官校3男全裸碰撞　2分鐘影片瘋傳

激動母把3歲女兒放12樓牆邊　勇警衝上去抱住！

藤原效應！軒嵐諾轉強颱恐2天吞掉梅花

快訊／說我是小生「噁男」　雞排妹獲不起訴

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面