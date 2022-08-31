26歲女「北市東區醫美」抽脂竟當場死亡！　家屬控延誤送醫

▲林女為了婚禮，去東區某醫美診所進行抽脂手術，沒想到與未婚夫、家人天人永隔。（圖，鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

怎麼會這樣？一名林姓準新娘為了準備完美的婚禮，在未婚夫陪同下於8月17日中午12時許，前往東區某醫美診所進行抽脂手術，部位為手臂、肚子；怎料經過5至6個小時的手術，林女心跳逐漸下降，到了7點診所才將林女送醫急救，到院前林女已失去生命跡象。對此，林女家屬質疑醫美診所相關程序是否有問題，而診所澄清皆有符合醫療程序。

根據「爆料公社」指出，26歲林女在未婚夫陪同下，於8月17日12時前往東區某醫美診所進行抽脂手術，直到傍晚6時左右，未婚夫發現手術室人員匆匆忙忙，才知曉診所正在給林女進行CPR，林女心跳持續下降中。

隨後，醫美診所聯絡私人救護車，並指定前往較遠的馬偕醫院急救，怎料私人救護車專線打不通，因而轉撥119，而119救護人員當下表明國泰醫院就在旁邊，因此拒絕送往馬偕醫院；在送往醫院的路上，救護人員告知未婚夫「林女在診所時已無生命跡象」。

根據《三立新聞網》報導，林女母親對於抽脂手術失敗，造成天人永隔的慘劇感到萬分感慨，她質疑醫美診所的流程有問題，是否有延誤就醫的可能；對此，醫美診所公關回應，診所內請的麻醉、執行動刀醫師皆有專科證明，所有都符合醫療程序；目前法醫解剖驗屍中，死因還未出爐。

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