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愛情長跑15年！她開刀住院男友只回1句話　網傻眼：這不是戀愛

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友30日在臉書PO文分享和初戀男友愛情長跑15年的過程，她表示，起初確實很甜蜜，如今只剩特定節日會互傳貼長輩圖關心，就連她生病開刀，對方也不知道，直到人出院並調養了一段時間，才收到一條「我真的不知道妳住院」的訊息，「我真的不知道為什麼，初戀這樣真的正常？」

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲原PO發現和交往15年的男友感情變淡。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

原PO在臉書「匿名2公社」的文章中提到，和初戀男友交往超過15年，因為彼此的家庭問題所以沒有結婚，兩人都在北部打拚，卻也算是某種遠距離戀愛，大學時雖然很甜蜜，但出了社會只剩下距離和空白，甚至可以1個月都不說話、1年不見面，只有特定節日會透過LINE互傳長輩圖，或是以文字祝賀，有一次她嘗試主動一點，撒嬌地說「想你」，男友卻整整2天不讀不回，2天之後也只是已讀而已。

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原PO接著說，彼此生日、情人節、聖誕節都有發生過類似的狀況，詢問得到的答案往往是「下班很累了，沒看手機」、「我沒注意到」、「很少看手機」，就連難得可以見面的時候，男友也只顧著拿手機看影片；考量到彼此都有工作，也需要照顧爸媽，她不想為此鬧脾氣，但還是會感到失落，有時候甚至會有「我算什麼」的想法。

更讓原PO失望的是，先前她生病腹部開刀，一直到出院調養了一段時間，男友才傳來一條「我真的不知道妳住院」的訊息；撒嬌沒有回應，也無法和閨蜜互比誰的男友比較貼心，或許她只能比今年獨自抱枕頭的天數，男友沒有對外說過有女友，原因是不會有人問他是否單身，「而我被問是否單身，真的快下意識說出『喪偶』。他的前女友一直在他的朋友圈下留言，我真的不知道為什麼，初戀這樣真的正常？」

文章公開之後掀起網友留言熱議，大家一面倒認為這段戀情有問題，如果文中描述都是真的，希望原PO能好好考慮自己的未來，「能這樣過15年真是佩服，真心希望妳能離開，才有機會遇見幸福」、「分手吧，已經不愛了」、「這不是談戀愛吧」、「這根本不是戀人」、「你們彼此都沒有勇氣說再見」、「這樣連朋友、同事都不如」、「就不重視妳而已啊」、「15年但妳連親人都不是，醒醒吧！別浪費青春了」。

也有部分網友認為，單從文章內容看來，原PO和男友並不像在交往，反而比較像是一般朋友之間的相處，頂多算是單戀，因此懷疑這可能只是一篇幻想文，「你們應該不是交往吧？這是普通朋友的相處模式不是嗎？」、「幻想文吧，妳沒有男朋友」。

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