男性友人熟稔搭肩　「捏胸好一大下」嚇傻妹子！全場怒：告他

▲原PO被男性友人襲胸。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

這位「男性友人」1舉動，讓網友都怒勸她不能姑息！有女網友在《匿名公社》發文，說她跟一位男性朋友算蠻熟，出去時偶爾會有肢體碰觸，像是拍肩膀提醒等等。沒想到，先前兩人約去看電影，她卻被無預警捏胸。這件事讓原PO留下陰影，好一陣子都不敢跟男生單獨出去，忍不住求助怎麼樣能放下。

「我是女生，但就算男生也不能這樣隨意觸碰、讓對方有不舒服的行為吧？」女網友文中表示，她先前和一位男性友人出門看電影，因為兩人算蠻熟的，有時候會有拍一下肩膀提醒對方這種動作，她認為是「輕微不感到冒犯的肢體碰觸」，還在可以接受的範圍。

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讓原PO無法接受的是，這次約出去，對方在搭手扶梯時，搭著她的肩膀並突然「捏了胸部好一大下」，嚇得她當下整個跳開，卻因為覺得兩人蠻熟，沒有太激烈的反應，只回說「不要這樣」。但她回家之後，一直很在意這件事，後來就拒絕與該男再來往。

▲襲胸事件帶給原PO不小的陰影。（圖／翻攝自匿名公社）

只是，男子帶來的影響遠比想像中誇張，讓女網友不禁求助，「這件事一直在心裡有很大的陰影，好陣子都不敢再和男生單獨出去，靠太近就會想到當下那噁心的感覺，到底怎麼做才能讓自己不要再想起？」

貼文一出，底下網友都很心疼，怒批男方，「真的有蠻多這種自以為熟，就可以毛手毛腳的異性朋友」、「不尊重妳身體的人別來往，噁男」、「蠻多這種人的，都在試探妳的底線。」也有人勸原PO莫姑息，「再熟的朋友也不能直接捏胸部吧？這已經構成性騷擾了」、「提告！妳要是我的孩子，我會把對方的手打斷。」