軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝　今晚起連4天「大量降雨」

▲軒嵐諾和位於它南方的熱帶低壓有藤原效應。（圖／翻攝RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

強颱軒嵐諾將大迴轉！氣象專家吳德榮表示，今天（31日）晚間起至周日晨，軒嵐諾外圍水氣影響，北部、東北部轉陰有雨，連續多日的大量降雨，北台灣缺水壓力可望紓解；其他地區受到影響相對較小，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。根據中央氣象局最新資料，軒嵐諾7級風暴風圈侵襲機率為39%。

根據氣象局最新資料，軒嵐諾7級風暴風圈侵襲機率，最高為宜蘭縣的39%，其次為基隆市、花蓮縣37%，台北市33%、新北市31%、蘭嶼30%、桃園市28%，本島其他縣市則介於10-24%。

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▼各縣市暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預圖顯示，軒嵐諾在日本南方海面，偏西前進，另一熱帶低壓在軒嵐諾南方，朝北前進，兩者逼近產生藤原效應，軒嵐諾轉向西南並逐漸合併為一大型強颱，在宮古島南方海面減慢、滯留，北方高壓減弱，軒嵐諾再轉向偏北，經宮古島附近北上，不確定性因大氣環境多變而擴大。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）系集模式顯示，軒嵐諾在宮古島南方海面打轉後，50次的模擬東側路徑通過琉球、侵襲日本，西側路徑則通過台灣東北方海面再迴轉，也有少部分路徑通過台灣，顯示模擬的不確定性很大，應持續密切觀察。

▼吳德榮表示，最新歐洲系集模式顯示，50次的模擬路徑不確定性很大。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）





吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日晴朗偏熱，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，中南部有局部大雷雨發生的機率；今晚起至周日晨，軒嵐諾外圍水氣影響，北部、東北部轉陰有雨，連續多日的大量降雨，北台灣缺水壓力可望紓解，但山區也要注意坍方、落石等現象，其他地區受到影響相對較小，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮分析，周四起至周六北台及沿海地區易有強陣風出現，應注意！北台天氣明顯轉涼，中南部氣溫略下降，仍稍偏熱；周日白天起至下周二軒嵐諾漸遠離，但仍不穩定，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

▼強颱軒嵐諾來勢洶洶。（圖／翻攝tropicaltidbits）



▼最新軒嵐諾路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）



▼嚴防軒嵐諾風雨。（圖／氣象局）