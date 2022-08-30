他喝酸辣湯竟撈出「一顆牙齒」　網：二師兄的？

▲網友喝酸辣湯竟撈到「一顆牙」。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

吃外食最令人害怕的事莫過於有「加料食材」了。一名網友在嘉義某水餃店點了一碗酸辣湯，不料快喝完時，竟意外撈出「一顆牙齒」，讓他氣得發文抱怨，網友看了照片後也紛紛表示，「快吐了、求公佈店家避雷」，也有網友認為可能是豬的牙齒，「拿豬骨頭熬湯留下的」。

一名網友於臉書社團「爆怨公社」發出兩張照片，並表示「號外號外，在嘉義水餃店大放送，喝酸辣湯送牙齒」。照片中可以看見網友手拿「一顆牙齒」，底下則是一碗酸辣湯。原來他在嘉義的某水餃店，購買一碗酸辣湯，不料在快喝完時，竟「撈出一顆牙」，畫面噁心到讓他食慾全消且十分氣憤。

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▲喝酸辣湯撈出「一顆牙」，網友們急求店家名稱避雷。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

此文一出網友紛紛表示，「請問是嘉義哪間水餃店呢？」、「可能是吐口水勾芡的時候不小心把牙齒吐出來的…最天然的勾芡方式」、「恭喜酸辣湯老板終於找到假牙了」、「好噁心！」、「誰的臨時假牙，快吐了」、「已經不是吐就能解決的恐懼了」、「廚師在廚房裡面打架？」、「真的超噁....不過還好不是銀色，更噁」、「求公佈店家避雷」。

但有部分人認為可能為「二師兄」豬的牙齒，「拿豬骨頭熬湯留下的？」、「會不會是豬的牙齒」、「看看該店家有沒有賣嘴邊肉，有的話大概是熬豬頭骨的時候掉的豬牙吧」、「豬牙可能性高，可要求店家送第三方檢驗。」、「齒根有點開....感覺應該是豬牙齒XD」、「會不會是豬的牙齒？豬頭骨熬湯沒撈乾淨？」