地下道尾隨女高中生「脫褲露鳥」　無罪定讞理由曝光

▲2名高中女學生在地下道遇到「遛鳥俠」，警方循線逮捕一名附近居民，因脫掉眼鏡、口罩後女學生就無法指認，一、二審皆判他無罪。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉有2名女高中生假日到學校自修，放學後行經地下道，竟遇「遛鳥俠」尾隨，女學生急忙步出地下道報警，警方調閱監視器後，查獲黃姓男子到案。嘉義地院審理，認為當黃男拿掉眼鏡、口罩後，女學生就無法確定他是犯人，另黃男當日步出家門和犯案時間也僅差4分鐘，應難以作案，一、二審都判黃男無罪，全案定讞。

判決書指出，2名女高中生在前年11月28日16時許走進地下道，在出入口和一名騎腳踏車的男子擦身而過，男子馬上停車，尾隨她們進入地下道，在後面跟得越來越近，其中一名女學生察覺有異回頭，男子遂脫下褲子，裸露生殖器。女學生看了強裝鎮靜，快步走出地下道報警，男子也往反方向逃逸，警方隨後調閱監視器，循線查獲黃姓男子，依妨害風化罪名起訴他。

檢方認為，根據女學生證述，黃男的體型、外型穿著等特徵和嫌疑犯相當神似，黃男也在案發後在地下道附近活動，且黃男是附近居民，相當了解女學生所就讀學校假日自修結束的時間，並挑選在相對偏僻地點犯案，得逞後還食髓知味，12月又在假日下午出現在案發地點附近尋覓獵物。

不過嘉義地院審理後認為，案發後警察在附近盤查，剛好遇到黃男，才以針對黃男的偵辦方向，專門查他當天的行蹤，不能僅隨便抓1個住在附近、本來就有可能出現在附近的人，就認為是罪犯。案發當天黃男穿著、衣服顏色、眼鏡或口罩，打扮都很普通，與大部分男性類似，身形也不突出，當黃男脫掉眼鏡、口罩後，2名女學生都表示無法指認，只能證明裝扮相似。

另根據監視器畫面，黃男騎車離開家時，時間是16時41分許，案發時間是45分，相距僅4分鐘，法官根據犯人作案、逃逸路線，認為黃男應不可能完成犯案，一、二審都判他無罪，全案定讞。