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柬埔寨「血奴案」被認定造假！救人的「中柬義工隊長」遭判刑兩年

▲▼「血奴案」被柬埔寨當局指是造假。（圖／翻攝微博）

▲「血奴案」當事人李亞緣綸。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

柬埔寨「血奴案」今年初曾引起大量關注，中國大陸男子李亞緣綸自爆遭賣至柬埔寨淪為「血奴」，險些「被捐血」捐到喪命，幸好被中柬義工隊救出才保住一命。不過，案件後來卻被柬埔寨官方認定是捏造，法院近日宣判，李亞緣綸、中柬義工隊的隊長陳寶榮，還有協助作證的醫生譚小梅都被判有期徒刑。

根據《柬中時報》報導，西哈努克省初級法院的主審法官30日宣判「血奴案」，編造故事的當事人李亞緣綸被判兩年緩刑，中柬義工隊隊長陳寶榮、助手陳曉華，以及西港某間醫院的醫生譚小梅，分別被判兩年有期徒刑和罰款400萬柬幣（約1000美元）。

▼義工隊長陳寶榮。（圖／翻攝微博）

▲▼「血奴案」被柬埔寨當局指是造假，義工隊長陳寶榮被控多條罪名。（圖／翻攝微博）

「血奴案」在今年2月被爆出，李亞緣綸當時表示，自己來自江蘇，因為相信了網路上的招聘廣告，被犯罪集團脅迫偷渡至柬埔寨，並因拒絕從事網路詐騙多次遭到轉賣，並被西哈努克省一個詐騙集團拘禁，成為「血奴」。

李亞緣綸說，詐騙集團每一個半月就會派「醫生」來抽他的血，每次都抽掉3瓶，他已經被抽了7次，性命垂危。幸好，他後來趁詐騙集團不注意逃脫，並找上「中柬義工隊」的隊長陳寶榮，才終於獲救。

該案在中國大陸受到大量關注，登上微博熱搜好幾天，中國大陸與柬埔寨官方也因此合作展開調查。

但令人想不到的是，調查結果出來之後，該案件竟被認定是捏造的。柬埔寨警方在公告中指出，李亞緣綸偷渡到柬埔寨之後，出現了嚴重的肝臟疾病，於是聯繫了中柬義工隊尋求幫助，陳寶榮、陳寶榮的助手陳曉華，還有醫生譚小梅出於不同目的，協助捏造了非法拘禁、虐待、血奴等假新聞。

▲▼「血奴案」被柬埔寨當局指是造假。（圖／翻攝微博）

李亞緣綸、陳寶榮、陳曉華，還有當時出面作證的醫生譚小梅也因此全部成為被告，被控罪名包含「非法入境柬埔寨罪」、「煽動歧視罪」「提供虛假申報罪」「非法干涉公共職能之行使罪」，以及「非法使用職業證明文件罪」。

除了柬埔寨官方，大陸官媒《央視》也發表評論大力批評此事，稱血奴案是「用刺眼扎心的謠言，刺激社會柔軟同情的神經，消耗大量社會公共資源，消費公眾善心善意」，並稱無論造謠者出於什麼動機，都已突破法律和道德的底線。

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關鍵字：

血奴案中柬義工隊陳寶榮

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