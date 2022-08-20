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「血奴案」再被翻出！中柬半年前指造假「義工隊長背上多條罪名」

▲▼「血奴案」被柬埔寨當局指是造假。（圖／翻攝微博）

▲「血奴案」主角李亞緣。（圖／翻攝微博）

文／香港01

近期大量台灣人遭以「高薪工作」等誘惑詐騙到柬埔寨，卻慘遭禁錮凌虐的事件震驚兩岸三地，讓網民聯想起今年初一名中國大陸男子自爆遭販賣到當地並淪為「血奴」的事件。當時柬埔寨當局、中國大使館表示事件純屬編造。不過，網民發現當時男子所述經歷，與近期事件高度相似。

今年2月12日，網上傳出李亞緣綸被圈養「抽血賣錢」的消息，後被送至柬埔寨中柬第一醫院搶救。據醫院反映，來自江蘇的李亞緣綸因輕信網上的虛假招工廣告，被犯罪團夥脅迫偷渡至柬埔寨，因拒絕從事網絡詐騙，多次被轉賣，後遭柬西哈努克港中國城內網賭電詐團夥非法拘禁，近半年每隔一個半月就被網絡詐騙集團帶來的「醫生」抽掉3個輸液瓶的血液，共計被抽血7次，生命垂危。

當時說法指，李亞緣綸最後是趁詐騙集團監管的人不注意，才成功逃離，並向中柬義工隊求助。

▼李亞緣聲稱自己被抽血多次。

▲▼「血奴案」被柬埔寨當局指是造假。（圖／翻攝微博）

不過，在中國使館推動下，柬西哈努克省警方正式立案，中柬兩國警方協同開展相關偵查工作，直至2月28日，柬埔寨警方向中國駐柬埔寨大使館通報初步調查結果並發布公告，認定「血奴」案「純屬編造」。

當地警方公告稱，李亞緣綸偷渡到柬埔寨，後出現嚴重肝臟疾病，於是聯繫一個當地社會組織尋求幫助，其中3名涉案者出於不同目的，協助李亞緣綸編造和宣傳「被非法拘禁、虐待、成為血奴」的假新聞。

3月11日，李亞緣綸經過治療康復出院後，被送到西港監獄關押。當日辦理出院手續後，李亞緣綸由警車送到西港，被關押在監獄等待候審。隨後病情復發，再次入院。

▲▼「血奴案」被柬埔寨當局指是造假。（圖／翻攝微博）

按照柬埔寨法律規定，李亞緣綸必須刑滿出獄後，才能遣返回國。惟因李亞緣綸病情嚴重，法院出於人道主義精神，建議「特事特辦」，允許李亞緣綸不必在柬埔寨受審，而是直接遣返回國。由於法院已立案審理，柬方無法遣返所有涉案人，西哈努克省法院將繼續審理該案。

據介紹，「血奴」案共有4名被告，包括李亞緣綸、西港某醫院醫生譚小梅、中柬義工隊隊長陳寶榮和助手陳曉華。

法院文件顯示，李亞緣綸因於2021年6月份偷渡至柬被控犯「非法入境柬埔寨罪」、「煽動歧視罪」和「提供虛假申報罪」；其餘3人被控犯「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」，其中陳寶榮和陳曉華再加控「非法干涉公共職能之行使罪」、「非法使用職業證明文件罪」。若4人均罪成，最高面臨3年有期徒刑。

官媒央視事後發布評論批評，編造血奴案是「用刺眼扎心的謠言，刺激社會柔軟同情的神經，消耗大量社會公共資源，消費公眾善心善意」，並稱無論造謠者出於什麼動機，都已突破法律和道德的底線。

央視指，這宗案件也提醒網民要「擦亮眼睛」，不妨等等真相再「吃瓜」，「想想真偽再發言，造謠者必將受到法律懲戒」。

▼中柬義工隊隊長陳寶榮事後被控多條罪名。

▲▼「血奴案」被柬埔寨當局指是造假，義工隊長陳寶榮被控多條罪名。（圖／翻攝微博）

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