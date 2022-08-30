開學日最怕手機響　「停課簡訊」讓媽媽炸鍋「衝學校接孩子」





▲開學第一天就有家長接到學校的停課通知。（圖／記者楊惠琪翻攝）



記者楊惠琪／台北報導

全國中小學今天（30日）開學，因疫情反覆，才上課第一天，台北市私立靜心小學就傳出有班級學生確診，該班停課3天，校方緊急發出簡訊通知家長，下午3時前到校接小孩。學生家長苦不堪言：「才剛開學就停課，媽媽們都炸鍋了，趕著衝學校接小孩」。

靜心小學陳姓家長說，今天中午接獲班上老師通知，班上有同學確診，「即刻起全班放學，停課三天」，請家長下午1時至3時，到校接孩子回家，「才正開心跟同事說，終於開學了，沒想到就接到停課通知，有種樂極生悲的感覺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，請家長再忍忍。台北市教育局副局長陳素慧說，從9月12日起，北市配合教育部規定「以篩代隔不停課」，新學期各校不會再停停上上，若班上有同學確診，確診個案實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課，而確診者同班同學及教師，或有摘下口罩共同活動15分鐘以上（如社團活動等），若快篩陰性，仍可到校上課。

陳素慧也說，如果單一班級確診人數多、學生有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可自請防疫假，學校不會列入出缺勤記錄。

據教育局統計，開學第一天，北市共有21校部分班級停課、1281名學生請防疫（含隔離）假。