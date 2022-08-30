國民黨再轟疫苗採購疑「有佣金」　喊話陳時中：出來講清楚

▲國民黨團召開「陳時中為何不依法公布購買疫苗的價格？有佣金嗎？」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉日前提出，衛福部疫苗採購和鴻海集團創辦人郭台銘買的每劑價差20美元，總共貴了1億美元。對此，國民黨30日召開記者會痛批，慈濟等民間企業採購皆公布疫苗採購細節，然而政府採購疫苗到了民進黨台北市長參選人陳時中口中，就成了商業機密，要求陳時中出面講清楚，「是否有佣金？誰拿了佣金？」

國民黨團舉行「陳時中為何不依法公布購買疫苗的價格？有佣金嗎？」記者會，黨團總召曾銘宗質疑，為何台積電、慈濟等民間企業採購可以公布疫苗採購細節？陳時中卻屢屢稱「商業機密、受到合約規範」而不願公開，怒嗆陳時中「出來講清楚說明白，你在擔任衛福部長任內的決策，根本就是不清不楚，難道這裡面有佣金？誰拿了佣金？」

曾銘宗指出，立法院去年審查中央政府總預算時，曾要求衛福部公開疫苗採購錄音、採購過程相關會議記錄。原先立委柯建銘不願意公開，經過曾銘宗堅持後，陳時中才在朝野協商會議中允諾，會將疫苗採購過程依法公開。然而，曾銘宗強調「陳時中到今天為止什麼也沒有做」，他已要求衛福部依已三讀通過的主決議辦理，否則國民黨將杯葛下會期衛福部相關預算審查。

不僅如此，立委費鴻泰也痛批，吳子嘉說光一種藥就A了1億美金，但令人不解的是，包括衛福部、中央疫情指揮中心，費鴻泰質疑居然沒有人對吳子嘉提告，「難道這1億美金有放到誰的口袋中嗎？是衛福部？食藥署？中央疫情指揮中心某個人的口袋？還是放到更高層某個人口袋裡？」

費鴻泰說，去年7月19日食藥署核准高端疫苗EUA ，其中附帶條件規定，核准後1年內檢送國內外執行疫苗保護效益，但國民黨今年7月19日開記者會時卻遭食藥署長拒絕，稱7月底才要公布；8月23日衛福部再回覆黨團時，又稱「有關廠商檢送之保護效益報告，依藥事法第40-1條規定，屬廠商營業秘密之資料，應保密之。」