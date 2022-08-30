鳳山水果嬤機器版！鮮榨果汁長出「綠白毛」　衛生局怒開罰　

▲水果發霉長出厚厚一層白毛。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者許宥孺／高雄報導

太噁了！有民眾反映，高雄一家大賣場設置的鮮榨果汁機台，明明還在運作，但裏頭的水果卻發霉，甚至長出厚厚一層白毛，不禁聯想到鳳山傳奇人物「水果阿嬤」。衛生局今(30日)派員前往稽查，認為業者違反食安法，將處新台幣6萬元以上罰鍰。

一名網友昨（29）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他發現高雄楠梓土庫某賣場的鮮榨柳橙果汁機內，水果都已經發霉，圖片中可見，準備被榨的柳橙上，長滿厚厚的白、綠色毛，「這樣誰敢喝！」

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網友紛紛留言表示，「天然抗生素，纖菇柳橙汁」、「新鮮黴菌帶著走」、「另一邊沒壞不要浪費還可以吃」、「健腸整胃 排宿便」。還有網友聯想到高雄傳奇人物「鳳山水果阿嬤」，笑說是「鳳山阿婆的機器版」。

▲衛生局今前往賣場稽查機台。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局今(30)日派員前往稽查，經查，發現該機台廠商於高雄3家賣場設有此販賣機台，今日稽查發現3處機台皆已斷電，停止販售，機台內柳橙已淨空。

衛生局轉述負責廠商說法，於8月初因營運因素，已向賣場提出提前解除租賃契約，將撤離機台，近期疏於管理導致水果品質不佳未處理。

衛生局表示，該業者涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第1款暨同法44條第1項第2款規定，將處新臺幣6萬元以上罰鍰。

賣場強調，賣場與該機台廠商僅為租賃關係，目前該機台廠商已斷電停售。