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社會 社會焦點 保障人權

創2人群「PornHub study」！人夫存濕潤床照問小三：可找妳嘿咻？

▲▼外遇、出軌示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲人夫偷吃被抓包，正宮一怒之下告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案當事人無關）

記者戴若涵／台北報導

桃園一名人妻發現，丈夫手機內有可疑的外遇跡證，包括親密合照、濕潤床單、內衣褲等照片，質問後才知，丈夫竟出軌，不僅曾替小三買避孕藥，2人還創群組「PornHub study」，讓她心碎向小三提告求償，日前二審判決出爐！

人妻主張，與丈夫於2013年結婚，婚後育有2名未成年子女，沒想到她2020年間卻發現，丈夫竟與小三出遊，曾傳訊給小三「我可以去找妳嘿咻？」，手機內還留有除夕夜在小三家吃飯、陽台上貼身內衣褲、疑似性行為過後濕潤的床單照，經質問丈夫後，對方坦承曾多次跟小三發生性行為。她心碎向小三提告求償精神撫慰金60萬元。

小三則稱，雖然正宮提出對話紀錄、人夫的eTag紀錄與跟拍車輛的照片，但單純照片無法證明她與人夫有過從甚密，另外，雖然她曾同意支付賠償費用，但是因正宮不斷懷疑、騷擾她，她才會委屈同意賠償，再者她與人夫雖然有一個群組「PornHub study」，但只是稍微逾越一般朋友交往的分際，侵害情節並沒有很重大。

桃園地方法院審理時，由於證據不足訴訟遭駁回，正宮不甘心決定上訴，再提出更多丈夫與小三的對話、照片。高等法院勘驗多張人夫與小三的照片，發現兩人有多張貌似情侶相貼靠的自拍照，其中還有臉貼臉、人夫朝小三臉頰嘟嘴親吻的親暱自拍。

除此之外，人夫還曾坦承曾幫小三買過避孕藥，並向正宮坦承錯誤，表示傷害了妻子及2個小孩。另外，透過小三與正宮的對話可知，小三面對正宮求償，只說希望盡量商談、會慢慢給付。法院認為，如果小三沒有與人夫發生婚外情，實在沒有回應的道理，佐以相關事證後，不採信小三的說詞，判她應賠償正宮30萬元，全案確定。

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