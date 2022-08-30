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水龍頭一開竟是深褐色的水！鹿港居民怒轟　水公司給答案

▲▼鹿港的水黃澄澄。（圖／翻攝自Facebook／~~我愛鹿港小鎮~~）

▲鹿港居民指自來水黃澄澄。（圖／翻攝自Facebook／~~我愛鹿港小鎮~~）

記者唐詠絮／彰化報導

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》在地人指控「這是海埔里的自來水，恐怖吧」，只見水龍頭下是一大水瓢深褐色的水，濁水的區域還包括草港及洋厝里等處，影響數百戶，有民眾放掉3大桶水塔水，狀況還是沒改變，自來水公司鹿港營運處對此表示，這是因為管汰過程中，水逆造成的現象，24小時內將全部回復正常，請民眾切勿擔憂。

▲▼鹿港的水黃澄澄。（圖／翻攝自Facebook／~~我愛鹿港小鎮~~）

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▲像機油的自來水。（圖／翻攝自Facebook／~~我愛鹿港小鎮~~）

這篇貼文引發不少鹿港鎮民議論，有民眾指出這濁水已經是「咖啡」、「機油」，真的超噁，還有民眾說即使用濾芯「還能當水喝嗎」、「真的超噁心的」，洗完衣服白色也會變褐色，紛紛打電話到鹿港營運所找真相。

有網友也貼文轉述自來水公司回覆，原來這黃澄澄的水是「鹿港缺水跟彰化調水，水逆所造成的現象」，至於水到底何時才會變乾淨？鹿港營運處蕭主任表示，8月26日民眾據報後已經趕往現場處理，目前僅剩下少部分住戶影響，24小時內將全部回復正常，請民眾切勿擔心，至於這些變色的水，沉澱後可用於清洗，不適宜飲用。

▲▼鹿港的水黃澄澄。（圖／翻攝自Facebook／~~我愛鹿港小鎮~~）

▲▼鹿港的水黃澄澄。（圖／翻攝自Facebook／~~我愛鹿港小鎮~~）

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彰化鹿港我愛鹿港小鎮自來水

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